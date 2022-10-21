РФ ударила по Харкову та Запоріжжю: є поранені

240-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 21 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 21 жовтня (час київський).

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Після того як лідери Європейського Союзу "погодились не погоджуватись" з обмеженням цін на газ у перший день саміту вчора в Брюсселі, вони переходять до обговорення зовнішньої політики сьогодні, пише Reuters. Вони обговорюватимуть скорочення своєї економічної залежності від Китаю, надання допомоги Україні та покарання Ірану за його допомогу Росії у розв'язаній проти неї війни.

Прибувши на саміт, прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш сказав журналістам, що Євросоюзу варто розпочати працювати над притягненням Росії до відповідальності за її дії в Україні. "З'ясувати, як належним чином притягнути Росію до юридичної відповідальності за звірства, які вона чинить в Україні", - сказав він. Каріньш пояснив: "Війна Росії стає все більш жорстокою, тепер вона відверто спрямована не лише проти українських військових, але й проти українських громадян та їхньої цивільної інфраструктури". Також, на його думку, мають бути посилені санкції ЄС щодо Білорусі, територію якої РФ використовує для атак.

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Український проєкт "Армія дронів" отримав 500 безпілотників із тих пір, як актор Марк Гемілл, який зіграв головного персонажа-джедая Люка Скайвокера в оригінальній трилогії Джорджа Лукаса "Зоряні війни", став послом фандрейзингової платформи United 24. Про це актор розповів в інтерв’ю Bloomberg.

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За оцінками американської розвідки, українські військові мають "вікно можливостей" у півтора місяця, щоби досягнути успіху, якщо зможуть продовжити наступ на півдні та північному сході до того, як погодні умови змусять їх зупинитися та перегрупуватися, пише The New York Times.

Широкомасштабний крах російських військ, який дозволив би Україні захопити ще одну величезну ділянку території, американці вважають малоймовірним. Окремі ж російські підрозділи, на їхню думку, можуть впасти перед постійним тиском з боку Збройних сил України, і це може дозволити українській армії продовжувати відвойовувати міста на Донбасі та потенційно захопити Херсон, який у статті називають "головним призом у війні".

Посилаючись на експертів, NYT окреслила вирішальні фактори війни: складніші бойові умови в грудні, ступінь готовності президента Росії Володимира Путіна до ескалації боротьби, здатність збереження єдності Європи взимку в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, потенційна зміна політичної ситуації в США, яка може призвести до зменшення військової підтримки України.

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Атаку на Запоріжжя вранці російські солдати здійснили ракетами С-300, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Загиблих немає, але троє людей зазнали поранень.

Руйнувань зазнали житловий будинок, навчальний заклад та об'єкти інфраструктури. У багатоповерхівці пошкоджена газова система, сталося загоряння, зруйнована стіна. У школі пошкоджений дах і вибиті шибки. Щодо інфраструктурних об'єктів, Старух інформацію не уточнює.

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Російські війська знову б'ють по Київському району Харкова. Попередньо, руйнувань та постраждалих немає, повідомляє мер міста Ігор Терехов.

Вранішній обстріл, за його словами, армія РФ здійснила ракетами С-300. Тоді постраждали шестеро осіб.

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Саміт ЄС: стелю цін на газ не встановили, домовились шукати компроміс

Лідери Європейського Союзу домовилися на саміті продовжувати працювати над механізмами стримування росту цін на енергію. Про повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

"Єдність і солідарність взяли гору", - написав Мішель у Twitter. Роботу продовжать на основі рекомендацій Європейської Комісії, яка пропонує створити єдину систему закупівель газу європейськими країнами та запровадити нову формулу для обчислення ціни на скраплений газ, яка враховувала б різке зниження постачання трубопроводами з Росії.

Для обговорення цих заходів наступного тижня зустрінуться міністри енергетики країн Євросоюзу.

++09.40++

Малоймовірно, що Росія розгорнула значну кількість додаткових військ у Білорусі, пише британська розвідка в щоденному огляді.

Раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до складу нового російсько-білоруського угруповання військ будуть залучені 70 тисяч білоруських військових і до 15 тисяч росіян.

"Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні з'єднання заявленої чисельності: її сили задіяні в Україні. Білоруські військові, швидше за все, зберігають мінімальну здатність до проведення складних операцій. Ця заява, швидше за все, є спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність і переконати Україну переключити сили на охорону північного кордону", - йдеться в огляді.

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РФ ударила по Харкову та Запоріжжю: є поранені

Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух. Про наслідки ударів він поки що не розповів.

Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ранкових ударів по Харкову пораненння отримали шестеро людей. Через ракетний обстріл є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі.

++09.00++

Колишній президент і прем'єр-міністр Росії, нинішній заступник голови Ради безпеки Дмитро Медвєдєв посміявся в Twitter з відставки прем'єрки Великобританії Ліз Трасс.

"Класний тролінг. До речі, як справи в Бахмуті?", - відповів йому засновник американських компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск.

++08.38++

ISW: Ризик наступу з Білорусі - низький

Ризик нового наступу з території Білорусії залишається низьким попри заяву заступника начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова про зростання такого ризику, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). Там зазначають, що нове вторгнення залишається малоймовірними в найближчі місяці, оскільки російські війська не мають спроможності перекрити українські лінії постачання з заходу шляхом наземного наступу.

Олександр Лукашенко і Волоимир Путін Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота на півночі України та Білорусі надзвичайно ускладнюють маневри через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях.

Автомобільна та залізнична мережа України має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, щоби російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські логістичні лінії, не проникаючи вглиб України, як це зробили росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були сильнішими. Зараз ці сили значно послаблені, зазначають американські аналітики.

++08.08++

Війська РФ завдали ударів по Харкову. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++07.55++

На окуповану територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибули до двох тисяч осіб із числа російських мобілізованих. Тим часом окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ" і підготувала евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

ЗСУ за минулу добу відбили атаки російських солдатів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

Армія РФ завдала за день трьох ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапили райони понад 15 населених пунктів, серед яких Миколаїв, Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Гатище на Харківщині.

Протиповітряна оборона збила 15 дронів. Також українські війська вразили, серед іншого, російський засіб протиповітряної оборони, міст і понтонну переправу.

++07.31++

Ізраїль занепокоєний військовими відносинами між Іраном і РФ

Ввечері 20 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. "Поінформував його про невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками", - написав Кулеба в Twitter.

За його словами, співрозмовники детально обговорили запит України до Ізраїлю на системи протиповітряної та протиракетної оборони. Подробиць щодо результатів обговорення Кулеба не розповів.

У свою чергу Лапід написав у Twitter, що Ізраїль стоїть на боці українського народу. "Я також наголосив у розмові на глибокій стурбованості військовими відносинами між Іраном і Росією", - додав він.