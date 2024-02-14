РФ ударила по будинку і лікарні в Селидовому: є загиблі

Щонайменше троє людей загинули і 12 поранені через російські удари по п'ятиповерхівці та лікарні в Селидовому. Серед них є діти. Під завалами будівель можуть знаходитися люди.

У ніч на середу, 14 лютого, російські війська завдали декількох ударів по місту Селидове Донецької області, поціливши у житловий п'ятиповерховий будинок і лікарню, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

По будинку вдарили близько 23:30. В одному під'їзді повністю зруйновані 12 квартир.

Згодом, близько першої ночі, війська РФ обстріляли один із корпусів центральної міської лікарні. Зайнялася пожежа, яка охопила площу 60 квадратних метрів.

Загалом через обстріли пошкоджені дев'ять багатоквартирних житлових будинків та кілька будівель лікарні.

Станом на ранок відомо про трьох загиблих і 12 поранених. Як повідомили у Селидівській міській військовій адміністрації, серед загиблих є дитина, серед поранених - троє дітей.

Вночі Філашкін зазначав, що під завалами обох будівель можуть знаходитись дорослі та діти.

Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні евакуюють до лікарень Покровська і Мирнограда.