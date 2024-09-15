РФ ударила по багатоповерхівці в Харкові: багато поранених

Російські війська поцілили авіабомбами в багатоповерхівку в Харкові. Відомо вже про щонайменше 30 поранених, серед яких є діти.

Війська РФ ударили в неділю, 15 вересня, керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову. В Немишлянському районі бомба поцілила в багатоповерховий житловий будинок, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, між 9-м і 12-м поверхами - пожежа та завали.

Майже 30 поранених, серед них діти

"На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає", - написав він.

Зеленський закликав світ допомогти захиститися "від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців": "Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об'єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору".

Читайте також: Шольц про удари вглиб РФ з німецької зброї: Позиція незмінна

Нагадаємо, армія РФ регулярно завдає ударів по Харкову, зокрема 30 серпня внаслідок влучання в житлову 12-поверхівку та дитячий майданчик загинули семеро людей, постраждали майже 100.