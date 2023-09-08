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РФ ударила по будівлі поліції і фонду Вілкула в Кривому Розі

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
8 вересня 2023 р.

Внаслідок ракетної атаки загинув поліціянт, постраждали понад 50 людей.

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Поліцейський у Києві
Поліцейський у Києві (символічне фото)Фото: ALINA SMUTKO/REUTERS

Російські війська завдали зранку в п'ятницю, 8 вересня, ракетного удару по Кривому Рогу - влучили в адміністративну будівлю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що ракета влучила в адмінбудівлю, в якій було кілька офісів, зокрема і його фонду "Українська перспектива".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що удар зруйнував одну з адмінбудівель поліції.

Внаслідок атаки загинув поліціянт. Постраждали не менше 52 людей. Серед них щонайменше дев'ятеро працівників поліції та десятки містян. 19 з них госпіталізовані. Троє поліцейських, яких врятували з-під завалів, - у важкому стані. 

Пошкоджень зазнали розміщені поруч житлові будинки. Внаслідок удару спалахнули гаражі, вогонь розповсюдився на 200 квадратних метрів. 

Вночі війська РФ атакували дронами Одещину, зранку - ракетами Суми та Запоріжжя. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Постраждали щонайменше троє людей.

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Поліцейський у Києві

РФ ударила по будівлі поліції і фонду Вілкула в Кривому Розі

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