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Удар дронами по центру Сум: є загиблі та поранені
3 год. тому
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Росія атакувала в понеділок, 3 липня, Суми дронами. Через влучання в п'ятиповерховому житловому будинку загинула людина, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Згодом у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що о 10:49 в центрі міста зафіксували чотири прильоти ударних безпілотників типу Shahed-136. Внаслідок влучання пошкоджені два багатоквартирні житлові будинки та адміністративна будівля.
Станом на 13:00 відомо про одного загиблого та 16 поранених. Постраждалим надається медична та психологічна допомога.
Роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі продовжуються.
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