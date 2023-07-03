Удар дронами по центру Сум: є загиблі та поранені

Російські війська атакували безпілотниками центральну частину міста Суми. Є влучання в житлові будинки, загиблі та поранені.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Росія атакувала в понеділок, 3 липня, Суми дронами. Через влучання в п'ятиповерховому житловому будинку загинула людина, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Згодом у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що о 10:49 в центрі міста зафіксували чотири прильоти ударних безпілотників типу Shahed-136. Внаслідок влучання пошкоджені два багатоквартирні житлові будинки та адміністративна будівля.

Станом на 13:00 відомо про одного загиблого та 16 поранених. Постраждалим надається медична та психологічна допомога.

Роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі продовжуються.

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