РФ ударила дронами по об'єкту інфраструктури на Львівщині

Під нічну атаку дронами потрапив об'єкт інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа, є руйнування.

У ніч на вівторок, 5 грудня, Росія атакувала трьома дронами об'єкт інфраструктури на Львівщині, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", - написав він у Telegram.

Загалом уночі Росія атакувала Україну 17-ма дронами типу Shahed, з яких протиповітряна оборона (ППО) збила 10.

Наразі відомо, що два безпілотники знищили у Миколаївській області, по одному - в Херсонській та Вінницький. "Влучань не допущено", - повідомляють Сили оборони Півдня. Відповідні ОВА не звітували про будь-які руйнування чи постраждалих.

Також ППО працювала в Хмельницькій області. Там пошкоджень інфраструктури та постраждалих немає.

Інших даних щодо наслідків нічної атаки "шахедами" поки не надходило.

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