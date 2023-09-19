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Херсон: РФ била з артилерії по тролейбусу, є загиблі

Віолетта Чайковська
19 вересня 2023 р.

Росія з артилерії вдарила по Херсону, внаслідок чого загинув поліцейський. Під обстріл потрапив тролейбус, один з пасажирів якого помер від травм.

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Пожежа в Херсоні внаслідок російського артилерійського обстрілу
Архівне фото пожежі в Херсоні внаслідок російського артилерійського обстрілуФото: Igor Burdyga/DW

Російські війська вдарили зранку у вівторок, 19 вересня, з артилерії по Херсону. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 49-річний сержант поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Олександр Клименко.

Під обстріл потрапив тролейбус. Поранення дістали двоє цивільних пасажирів - чоловіки 33 і 57 років. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, чоловіків госпіталізували. За даними Клименка, їхні травми - тяжкі.

Внаслідок влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько тисячі квадратних метрів. 

Згодом Прокудін повідомив, що один з поранених пасажирів тролейбусу - 57-річний чоловік - від отриманих травм помер у лікарні.  

Нагадаємо, що вночі РФ била по Україні 30-ма дронами. 27 з них вдалося збити протиповітряній обороні. Три влучання зафіксували у Львові. Під завалами виявили тіло загиблого. Ще одного чоловіка госпіталізували з відкритим переломом кінцівки. 

Крім того, Росія ударила балістикою по Кривому Рогу. Внаслідок влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджена низка будинків, школа та дитячий садок. Жертв немає.

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