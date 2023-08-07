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РФ тричі за ніч атакувала багатоповерхівку Херсона: є жертви

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Протягом ночі російські війська здійснили серію обстрілів центру Херсона. Влучили в дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок. Загинула жінка, 12 людей зазнали поранень, двох рятувальників госпіталізували.

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Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Херсоні (фото з архіву)
Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Херсоні (фото з архіву)Фото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

Російські війська в ніч на понеділок, 7 серпня, здійснили кілька обстрілів центру Херсона. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, внаслідок атак загинула одна жінка, ще 12 людей зазнали поранень. Також госпіталізували двох рятувальників.

Як уточнив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, рятувальники отримали теплові удари під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок влучання в дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок. 

Поранені цивільні були госпіталізовані з контузією та мінно-вибуховими травмами, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, російські удари по місту відбулися в три хвилі: близько першої ночі окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, за пів години продовжили артилерійські обстріли та влучили в будинок, вбивши жінку, а після третьої ночі повторно вдарили по оселі. 

Читайте також: Ударами по мостах Україна створює умови для контрнаступу - ISW

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Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Херсоні (фото з архіву)

РФ тричі за ніч атакувала багатоповерхівку Херсона: є жертви

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