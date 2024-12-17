РФ третю добу інтенсивно наступає на Курщині - Сирський

Третю добу РФ проводить інтенсивні наступальні дії на Курщині, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Північнокорейські військові, задіяні у цьому наступі, вже зазнали великих втрат, додав він.

На території Курської області російська армія третю добу проводить інтенсивні наступальні дії, задіюючи у них північнокорейських військових, заявив у вівторок, 17 грудня, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.

"Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат", - сказав він під час онлайн-виступу на Конгресі місцевих і регіональних влад.

Водночас Сирський наголосив, що зараз у зоні бойових дій найскладніша ситуація - на Покровському та Курахівському напрямках Донеччини. "Також противник значно посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках, де намагається прорвати оборони українських військ, але успіху не має", - зауважив головком ЗСУ.

Загалом, за його словами, нині Сили оборони України ведуть активні бойові дії на ділянці фронту протяжністю понад 1170 кілометрів. "Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Основні зусилля Сил оборони зосереджуються на утриманні займаних рубежів і позицій, завданні противнику максимальних втрат, його виснаженні, створенні умов для подальшого звільнення нашими підрозділами тимчасово окупованих території", - наголосив Сирський.

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ЦПД: Для росіян життя корейців не має цінності

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки України Андрій Коваленко, російське командування ввело в бій частину з понад 12 тисяч північнокорейських військових, яких передислокували в РФ раніше.

"Вони діють на напрямках, що північніше, західніше, східніше міста Суджа на Курщині. Їх використовують без техніки, як піхоту. Зараз вони не готові до протистояння дронам, тому зазнають значних втрат. Виглядає так, наче росіяни погано поінформували корейців щодо використання БпЛА. А це свідчить, що для росіян життя корейців не має цінності", - наводяться його слова в дописі у Telegram ЦПД.

За даними, які навів Коваленко, росіяни намагаються оперативно вивозити тіла загиблих північнокорейських військових, щоб максимально не давати можливості Україні отримати або тіло загиблого, або полоненого бійця КНДР, та щоб приховати їхню участь у бойових діях.

Водночас у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що протягом трьох днів у Курській операційній зоні було ліквідовано 50 північнокорейських військових та поранено ще 47.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається приховати втрати солдатів з Північної Кореї у Курській області РФ, зокрема, спалюючи їхні обличчя.