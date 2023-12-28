РФ занизила число загиблих від знищення Каховської ГЕС - AP

За твердженнями росіян, на лівобережжі Херсонщини через знищення Каховської ГЕС потонули 59 людей. Втім, за оцінками місцевих медиків, лише в Олешках було 200-300 загиблих, а остаточна цифра може лишитися невідомою.

Російська влада приховала реальні дані про кількість загиблих на окупованому лівобережжі Херсонської області через затоплення після знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС), йдеться у розслідуванні агенції Associated Press (AP ), оприлюдненому в четвер, 28 грудня.

Офіційно в РФ заявляли, що після руйнування греблі ГЕС на лівобережжі потонули 59 людей, але журналісти наводять інші оцінки. "Лише в окупованому Росією місті Олешки, населення якого, за оцінками українських військових, на момент повені становило 16 тисяч осіб, їх число обчислюється принаймні сотнями", - наголошується в розслідуванні.

Зважаючи на те, що окупанти докладали зусиль, щоб приховати наслідки катастрофи, точна кількість загиблих може залишитися невідомою навіть після деокупації Херсонщини, зауважується в матеріалі.

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Окупанти заборонили визнавати утоплення причиною смерті

Журналісти поспілкувалися з мешканцями Олешок, зокрема з волонтерами-рятувальниками та медичними працівниками, і частково відновили перебіг подій після знищення ГЕС 6 червня.

Спочатку окупаційна влада запевняла місцевих, що "ситуація не є критичною" і закликала не хвилюватися, тож багато хто продовжував займатися звичними справами. Однак коли до міста підступила вода і люди чекали, що їх врятують - виявилося, що значна кількість представників "органів влади" втекла.

В місті почали з'являтися численні загиблі, тож родичі зверталися до медиків, які взяли на себе відповідальність за видачу свідоцтв про смерть.

Втім, за три дні окупаційна влада повернулася до міста і заборонила лікарям видавати свідоцтва про смерть від утоплення, вимагаючи натомість вказувати іншу причину. Тіла загиблих стали направляти на розтин в інші окуповані міста Херсонщини "де лікарі, затверджені окупаційною владою, будуть відповідати за видачу довідок".

Тим, хто намагався протидіяти свавіллю, погрожували наслідками. "Поліція приходила до лікарні щодня, щоб зробити копії свідоцтв про смерть, виданих лікарями, та переконатися, що правил дотримуються", - зауважують журналісти.

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Загиблих ховали у братських могилах

Після повернення російських окупаційних органів волонтерам заборонили збирати й ховати тіла загиблих, "кажучи їм, що це робота лише поліції". Згодом поліцейські почали приходити у домівки волонтерів, які ховали людей в перші дні, та допитували їх, чому вони це робили, скільки загиблих знайшли і поховали. Також їх змушували підписувати зобов'язання припинити це робити.

Як розповіли місцеві мешканці, тіла тих людей, яких не вдалося впізнати, і за якими не приходили рідні, згодом "вивозили у невідомому напрямку". За словами водіїв вантажівок, які займалися перевезеннями, їх ховали у братських могилах.

За оцінками медиків, в Олешках потонули від 200 до 300 людей.

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