РФ створила 21 фільтраційний табір для українців на Донбасі

Дослідники Єльського університету, використовуючи матеріали з відкритих джерел, виявили в Донецькій області щонайменше 21 фільтраційний табір, де українців утримують в умовах антисанітарії, нестачі їжі та води.

З березня Росія створила щонайменше 21 фільтраційний табір для українців на Донеччині, йдеться в доповіді лабораторії гуманітарних досліджень школи громадського здоров'я Єльського університету. Звіт опублікували 25 серпня на сайті американської неурядової організації Conflict Observatory, яка аналізує та публікує докази воєнних злочинів РФ в Україні.

Дослідники, використовуючи інформацію з відкритих джерел і дані дистанційного зондування, визначили розташування 21 фільтраційного табору. Виявлені об'єкти вони розділили на чотири основні категорії: пункти реєстрації, місця утримання осіб, які чекають на реєстрацію, слідчі ізолятори та в'язниці, які служать місцем тривалого утримання під вартою.

"Затримання цивільних осіб без зв'язку з зовнішнім світом - це більше, ніж порушення міжнародного гуманітарного права. Умови утримання під вартою, задокументовані в цьому звіті, ймовірно включають антисанітарію, нестачу їжі та води, скрутні умови та тортури", - заявив один із авторів дослідження Каве Гошнуд. Автори доповіді вимагають забезпечити доступ незалежних спостерігачів Організації Об'єднаних Націй до описаних у документі об'єктів.

Крім того, в доповіді згадуються об'єкти, які, ймовірно, є могилами українських військовополонених з колонії в Оленівці. Після вибуху в тюремному комплексі наприкінці липня загинули 53 українські військовополонені.

У Державному департаменті США, коментуючи звіт, назвали депортацію серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та воєнним злочином. Натомість посольство Росії в США назвало матеріал "фальшивкою" та заявило, що Держдеп "поширює інформацію з метою дискредитації".

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