WSJ: РФ - найбільший "постачальник" озброєння для України

225-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 6 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 6 жовтня (час київський).

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В Україні створили партію браслетів "Символ незламності" з останньої довоєнної партії металургійного заводу "Азовсталь", кошти від продажу яких направлять на закупівлю безпілотників для української армії.

"Саме з такої сталі в 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012 - новий саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції. У 2022 листопрокатний цех став одним із місць, де героїчно тримали оборону своєї сталевої фортеці захисники й захисниці Маріуполя. Купуючи браслет, ви допомагаєте Збройним силам України. Всі виручені кошти йдуть на закупівлю потужних безпілотників для Армії дронів", - йдеться у пресрелізі міністерства цифрової трансформації України.

Браслети виготовив бренд Sova. Придбати їх можна через сайт фандрейзингової платформи, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським United24, за 1500 гривень. Доставку безкоштовно забезпечить "Нова Пошта".

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Європарламент закликає збільшити військову допомогу Україні

Держави-члени Європейського Союзу та інші міжнародні партнери України повинні "істотно збільшити військову допомогу країні", відповідаючи на запити українського уряду, йдеться у резолюції Європейського парламенту, ухваленій в четвер.

Країни, "які вагаються" щодо надання зброї Україні, мають відкинути сумніви і зробити свій посильний внесок у припинення війни, зазначається в резолюції, яку підтримали 504 депутати, і проти якої проголосували 26.

++16.06++

ЗСУ: З жовтня під контролем 29 населених пунктів Херсонщини

З початку жовтня Збройні сили України взяли під контроль 29 населених пунктів Херсонської області. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Назви населених пунктів він не уточнив.

Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

У свою чергу речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що протягом жовтня українські військові звільнили понад 400 квадратних кілометрів території Херсонщини та посунули лінію фронту на Півдні на 20 кілометрів від початку контрнаступу в регіоні. Зокрема, за її словами, у Бериславському районі Херсонської області ЗСУ звільнили від російської окупації дев'ять населених пунктів: Любимівку, Хрещенівку, Українку, Велику та Малу Олександрівки, Давидів Брід , Петропавлівку, Нововоскресенське та Новогригорівку.

Читайте докладніше: Україна взяла під контроль 29 населених пунктів Херсонщини з жовтня - ЗСУ

++15.49++

Понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані в Росію, повідомив президент України Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до учасників сесії генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД).

++15.27++

Росія намагалися замовити через треті країни 200 тисяч бронежилетів і 500 тисяч комплектів зимового одягу, але від Туреччини отримала відмову, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тисяч бронежилетів і 500 тисяч комплектів зимового одягу. Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Резнікова на конференції.

++14.59++

Профільний комітет Верховної Ради України рекомендував парламенту звільнити голову Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відповідне подання вніс президент України Володимир Зеленський після того, як Шевченко подав у відставку. Сьогодні ввечері комітет розгляне питання призначення головою Нацбанку Андрія Пишного.

Читайте також: НАБУ і САП повідомили про підозру у розтраті коштів голові НБУ Шевченку

++14:38++

6 жовтня російські війська двічі обстріляли Запоріжжя модифікованими ракетами С-300, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наразі відомо про одного загиблого, 12 поранених та 21 врятованих, але під завалами ще можуть залишатися люди, - повідомив він у Telegram. - Ситуація складна: завалів багато, рятувальники намагаються розібрати їх скоріше, аби встигнути врятувати людей".

++14:00+

До Києва з робочим візитом приїхала адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер.

"Я щойно приїхала до Києва. Це критичний момент для українського народу, оскільки він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути та верховенство закону. USAID зараз і завжди підтримуватиме Україну", – написала вона у Twitter.

++13:30++

В Київ прибула голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). В ході візиту вона планує поспілкуватися з представниками українського уряду, політиками та військовими, аби дізнатися про потреби України.

"Німеччина повинна збільшити підтримку", - написала Штрак-Ціммерман на Twitter.

++12:10++

За уточненими даними, внаслідок ранкового ракетного удару військ РФ по Запоріжжю загинула одна жінка, іншу змогли врятувати медики. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його даними, поранень різного ступеню тяжкості зазнали сім людей, їх було госпіталізовано.

"Жертв могло бути значно більше, але завдячуючи вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого", - написав Старух в Telegram.

++11:50++

Триваючий контрнаступ України на півночі та півдні, ймовірно, змусить Кремль віддавати пріоритет обороні одного району за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України в обох. Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окрім того, аналітики зазначають, що посилення внутрішньої критики російської "часткової мобілізації", ймовірно, спонукає президента РФ Володимира Путіна перекласти відповідальність на російське міністерство оборони і, зокрема, на міністра оборони Сергія Шойгу. Указом від 5 жовтня Путін відтермінував мобілізацію для всіх студентів, включаючи заочників і магістрантів, пишуть аналітики. Путін заявив російським ЗМІ, що через те, що "міністерство оборони вчасно не внесло зміни в законодавчу базу щодо списку немобілізованих, доводиться вносити корективи".

"Путін, швидше за все, відкладатиме звільнення Шойгу стільки, скільки зможе, щоб продовжувати звинувачувати Шойгу в постійних військових невдачах і заручитися підтримкою інших груп", - йдеться у звіті ISW.

++11:00++

Збройні сили України посунули лінію фронту на півдні на 20 км від початку контрнаступу на Херсонщині 2 жовтня, йдеться в щоденному зведенні британської розвідки, яке публікується у Twitter міністерства оборони країни. У розвідці зазначають, що це вдалося зробити насамперед завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, однак ЗСУ поки що не загрожують основним російським оборонним позиціям.

"Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем", – зауважується в огляді. Так, пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для РФ шляхів для поповнення сил.

На думку британських розвідників, наразі Росія постала перед дилемою - відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш надійною, втім політичний імператив Кремля - залишатися і захищатися. Для оборони Херсона РФ спрямувала більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу, стверджують розвідники. Через брак додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту РФ ймовірно розгорне мобілізовані резерви у цьому секторі, припускають у розвідці Великобританії.

++10:40++

Російські війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух. Подробиць наразі немає.

У місті ще продовжують розбирати завали після ранкового ракетного обстрілу з боку РФ.



++09:40++

Росія стала найбільшим "постачальником" важкого озброєння для Києва після контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Такого висновку дійшли журналісти видання The Wall Street Journal (WSJ) з огляду на дані українських сил та аналітичного порталу Oryx.

Так, за їхніми твердженнями, Україна захопила 460 російських бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин і 44 реактивні системи залпового вогню. Точна кількість захопленої зброї, ймовірно, більша, припускає видання.

Більшу частину техніку ЗСУ отримали на Харківщині завдяки хаотичному відступу російських сил, які лишали своє озброєння. Водночас РФ з лютого присвоїла 109 українських танків, 15 САУ та 63 бойових машин піхоти, пише WSJ із посиланням на портал Oryx.

++08:41++

За попередніми даними, дві людини загинули внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя військами РФ, під завалами знаходяться ще щонайменше п'ять людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.



"Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги, - написав він у Telegram. - Багато людей врятовано. Серед них - трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція".

++08:18++

Російські війська за добу, 5 жовтня, завдали п'ять ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Під вогнем РФ – населені пункти Київської, Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

Крім того, за даними генштабу, по мірі просування українського контрнаступу з окупованих РФ територій тікають прихильники окупаційної влади. Так, зі Сватового до Новопскова на Луганщині поїхали три автобуси з ними, а на Херсонщині представники приватних охоронних компаній з окупованого Криму планують евакуюватися назад на півострів, зазначають у генштабі ЗСУ.

Також росіяни мінують об'єкти інфраструктури в окупованому Енергодарі, де, зокрема, розташована Запорізька АЕС, йдеться у зведенні.

++07:56++

Україна розпочинає приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку, заявив у відеозверненні ввечері 5 жовтня президент України Володимир Зеленський. "Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона об'єднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від США до Південної Кореї, від Канади до Туреччини", - зауважив український лідер та додав, що заявку України на вступ підтримали в організації.

"Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконаємо", - наголосив він.

За його словами, вже цього року у Києві запрацює регіональний офіс організації.

++07:48++

Українські Збройні сили звільнили три населених пункти на Херсонщині - Нововоскресенське, Новогригорівку і Петропавлівку, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 5 жовтня.

Крім того, він відзначив військових Повітряних сил ЗСУ, яким за добу вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, які використовують війська РФ. "Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці!" - сказав Зеленський.

Водночас він звернувся до російських окупантів, зауваживши, що жодна зброя, включно з іранськими дронами Shahed-136, не допоможе їм виграти війну.

Читайте також: Деокупація Луганщини: ЗСУ звільнили шість населених пунктів

++07:42++

В ніч з 5 на 6 жовтня війська РФ здійснили низку атак на Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. Протиповітряна оборона України на півдні країни знищила дев’ять таких дронів, повідомляють в командуванні, проте інших подробиць не наводять.

++07:20++

Зранку 6 жовтня російські війська завдали сім ракетних ударів по Запоріжжю, влучивши у житлові будинки, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Будівлі зазнали значних руйнувань, під завалами опинилися люди, написав він.

"Кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами. Працюють рятувальники", - написав Старух у Telegram.