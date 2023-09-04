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РФ скасувала військові навчання "Захід-2023"

Олександр Куницький
4 вересня 2023 р.

Масштабні військові навчання "Захід-2023" не відбудуться, заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Дотепер вони проводились раз на два роки.

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Сергій Шойгу
Сергій ШойгуФото: Russian Defence Ministry/dpa/picture-alliance

Спільних з Білоруссю стратегічних військових навчань "Захід-2023" цього року РФ не проводитиме, заявив у понеділок, 4 вересня, російський міністр оборони Сергій Шойгу.

У відповідь на запитання журналістів щодо проведення навчання "Захід-2023", він сказав: "Ні, цього року ми маємо навчання в Україні", пише російське державне агентство "РИА Новости".

Військові навчання "Захід" - це спільні стратегічні маневри Росії та Білорусі, під час яких відпрацьовуються практичні дії військ обох країн. Дотепер вони проводились раз на два роки. Востаннє - з 10 по 16 вересня у 2021 році. Тоді було задіяно дев'ять полігонів на території РФ, п'ять у Білорусі. У тодішніх маневрах, як стверджувало міноборони РФ, узяло участь близько 200 тисяч військових, до 760 одиниць техніки та 15 бойових кораблів. На навчання "Захід-2021" прибули також іноземні контингенти - близько 500 військовослужбовців Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизії, Монголії, Пакистану і Шрі-Ланки.

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28 серпня британська розвідка повідомляла про скасування Росією навчань "Захід-23" через нестачу військ і техніки. Також британські розвідники припустили, що російське керівництво змушене зважати в такий спосіб на критику всередині країни на тлі проведення "спільних стратегічних навчань" під час війни.

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