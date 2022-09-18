РФ розширила список цілей для ракетних ударів - Лондон

207-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 18 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіям неділі, 18 вересня (час київський).

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Минулої доби російські окупаційні війська масово обстрілювали Харківський, Чугуївський райони, зафіксовано також обстріли Куп'янського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "За даними Центру екстреної медичної допомоги, за минулу добу від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві. У прикордонному с. Стрілече Харківського району окупанти поцілили з танка по цивільному авто, загинули дві жінки. У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями п'ятьох цивільних, у Харківському - троє поранених, зокрема чоловік 91 року. Двоє постраждалих в Ізюмському районі, один - в Чугуївському", - написав Синєгубов у Telegram у неділю.

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Росія розпочала примусову мобілізацію у Маріупольському районі, повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Перший "відлов чоловіків", за його словами, відбувся 17 вересня у Мангуші. Наступний етап, за інформацією Андрющенка, має пройти у Маріуполі на початку жовтня.

Обстріли Миколаєва

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У ніч на неділю російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва, пошкоджена одна з лікарень і гаражний кооператив, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив", - написав він у Telegram.

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Станом на вечір 17 вересня на місці масового поховання під Ізюмом, виявленого після деокупації міста, ексгумовано 59 тіл, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Експерти Нацполіції ексгумували на сьогодні 59 тіл... Тіла 16 цивільних чоловіків і 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості є сліди насильницької смерті. Роботи продовжуються", - написав Синєгубов у своєму Telegram ввечері у суботу.

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Зазнаючи невдач на лініях фронту, Росія, вочевидь, розширила список цілей для ракетних ударів в Україні, йдеться у звіті розвідки міноборони Великобританії. У щоденному звіті, опублікованому у неділю, йдеться, що таким чином РФ прагне "прямо підірвати моральний дух людей та уряду України". У звіті констатується, що з російська армія запустила по Україні з початку війни вже кілька тисяч ракет великої дальності, але в останні сім днів вона збільшила обстріли цивільної інфраструктури, "навіть там, де це, можливо, не має миттєвого військового ефекту".

ЗСУ відбили шість атак армії РФ

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Збройні сили України за минулу добу відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдине, повідомляє вранці у неділю генштаб ЗСУ. Також протягом доби українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. А українські ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об'єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки.

Загалом російські окупанти за добу завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ в результаті чого постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів України.

За уточненою інформацією генштабу, під час відступу окупантів з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил РФ втратили понад 50 відсотків особового складу та понад 200 одиниць військової техніки. Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90 відсотків особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ, а військову частину готують до розформування.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення. Так, надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.

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У ніч із суботи на неділю росіяни тричі обстріляли Нікопольський район із "Градів" і важкої артилерії, постраждало троє людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько півночі туди прилетіли близько 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 і 82 роки. У місті пошкоджено кілька десятків багатоповерхових і приватних будинків, автомобілі, кілька господарських споруд, газопроводи і лінії електропередач. Відбулося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум'я вже загасили. Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації", - написав Резніченко у Telegram в неділю вранці.

Донеччина: щонайменше 5 загиблих протягом доби

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Протягом 17 вересня внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 осіб, ще 18 отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Бахмуті, 2 у Вугледарі та 1 у Георгіївці. Ще 18 людей отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram в неділю вранці.

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Попри дедалі гучніші заклики надати Україні танки, які лунають у Німеччині, канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) не планує цього робити. "В усьому, що ми робимо, ми не ухвалюватимемо одноосібних рішень", - сказав Шольц в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, опублікованому у неділю. При цьому політик наголосив на вже наданій підтримці Україні. Саме зброя, яку Німеччина надала, "зробила різницю, а також зробила можливими успіхи, нинішні успіхи, яких досягла Україна", вважає Шольц. Він пообіцяв обіцяє й надалі підтримувати Україну, допоки це будемо необхідним.

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Реакція Києва на висловлювання ексглави МЗС Румунії

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Українське посольство у Румунії відреагувало на висловлювання колишнього міністра закордонних справ Румунії Андрея Марги щодо доцільності для України поступитися частиною своєї території сусіднім державам. "Такі заяви є неприйнятними за будь-яких обставин. Вони є особливо кричущим відхиленням у час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність та безпеку усієї Європи", - заявили у дипмісії. Раніше румунський ексміністр, представляючи свою книгу "Долі демократії", заявив, що Україна має поступитися, віддавши Угорщині Закарпаття, Польщі - Галичину, Румунії - Буковину та Росії - Донбас і Крим.

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Своїми успіхами у відбитті російської агресії Україна фундаментально змінила сучасну військову справу, заявив голова Військового комітету (ВК) НАТО Роб Бауер у суботу, 17 вересня, на конференції комітету у столиці Естонії Таллінні. Адмірал зазначив, що ЗС України дуже творчо підійшли до використання тих систем озброєння, які їм було надано. "Вони використали їх нестандартним чином", - визнав Бауер. Він також пообіцяв, що "НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, поки це буде необхідно". "Наближається зима, проте підтримка має залишатися непохитною", - упевнений Роб Бауер. "Боєприпаси, обладнання та навчання, які надають союзники та інші країни, реально змінюють ситуацію на полі бою", - додав він.

Берлін закликав розслідувати скоєне росіянами в Ізюмі

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Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) закликала до розслідування можливих воєнних злочинів на тлі повідомлень про масові поховання, у тому числі - мирних жителів, у місті Ізюма в Харківській області, звільненого українською армією від окупації ЗС РФ. Глава оборонного відомства ФРН заявила в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 17 вересня, що вважає за доцільне підключення до слідчих заходів ООН.

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На території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) перебуває 500 російських військових, заявив в інтерв'ю Reuters президент України Володимир Зеленський. Відео спілкування з журналістом розміщено на сторінці президента у Facebook. "На окупованій Запорізькій атомній електростанції сьогодні перебуває 500 бойовиків", - наголосив Зеленський. Він констатував, що жоден із шести блоків станції на даний момент не працює. За словами глави української держави, піти на ту чи іншу угоду з Кремлем - це "найгірший результат". "Це тоді точно початок третьої світової війни. Не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю", - упевнений Зеленський.

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Масове поховання у звільненому Ізюмі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video