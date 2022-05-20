РФ припиняє постачання газу в Фінляндію з 21 травня

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 травня.
На цій сторінці DW стежить за новинами другої половини п'ятниці, 20 травня (час київський).
++15.50++
Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Одещині, застосуваючи авіацію. Унаслідок цього було зруйновано пляжну вбиральню, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування "Південь".
++15.30++
Сайти низки державних структур Італії зазнали кібератаки, відповідальність за яку італійська влада покладає на об'єднання хакерів Killnet з Росії, повідомив представник МВС. Зокрема, вранці у п'ятницю був недоступний сайт МЗС, Вищої судової ради, а також міністерства культури. Як стверджує МВС, тиждень тому Killnet намагався зламати комп'ютерну систему "Євробачення" під час фіналу конкурсу в Турині, а через кілька днів здійснив атаку на сайт італійської поліції.
++15.00++
РФ припиняє постачання газу в Фінляндію від суботи, 21 травня, повідомляє фінська державна енергетична компанія Gasum, яку про це проінформував російський "Газпром". Компанія продовжить постачати газ фінським споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector, передає Reuters. "Ми ретельно готувались до цієї ситуації і за умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, ми зможемо забезпечити всіх наших клієнтів газом у найближчі місяці", - зазначив генеральний директор компанії Міка Вільянен. Gasum напередодні відмовився оплачувати за газ з РФ у рублях.
-
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Колона до свободи
Довга колона автобусів та автомобілів прокладає шлях до контрольованого урядом України Запоріжжя. За посередництва ООН та за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста перші люди вирвалися на свободу - з Маріуполя та комбінату "Азовасталь", де уже кілька тижнів заблоковані сотні мирних жителів та українських військових.
-
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Повністю знесилені
Багато людей, які дісталися Запоріжжя, повністю знесилені. Час, проведений на території заводу, був занадто важким. Заблоковані на комбінаті люди мали розподіляти між собою невеликі запаси їжі. Сну в них майже не було через постійні обстріли. Для евакуації людей діє дуже коротве часове вікно.
-
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Перший обід
У наметах, де надають перший прихисток у Запоріжжі, прибулі з Маріуполя можуть, нарешті, поїсти. Для багатьох це перший повноцінний обід після тижнів у темних підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Там практично не було електроенергії, води, їжі, предметів гігієни, а також підгузок для малят та медикаментів.
-
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Безкінечні страждання
Війна відбилася на багатьох. Полегшення завдяки евакуації читається чи не на кожному обличчі. Багато з тих, хто прибуває до Запоріжжя, плачуть від тривоги та виснаження. Люди травмовані жахливими подіями війни та набутим страхом.
-
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Врятовані і доглянуті
В Україні є багато людей, які рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, кішками, пташками - і от з Маріуполя було врятовано двох карликових черепах. Догляд та утримання тварин в умовах війни - великий виклик. Деякі люди не можуть цього забезпечити і з важким серцем мусять залишати їх.
-
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Просто поспати
Ця жінка показує, що є для неї найважливішим зараз - після поневірянь під обстрілами та бомбардуваннями. Сон. Між тим "Азовсталь" досі обстрілюють - і виглядає на те, що Російська Федерація цього не припинить.
-
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Відкрите та чесне спілкування
Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляє журналістам про стан евакуації. У цей же час президент України Володимир Зеленський перебуває у тісному контакті з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - у сподіваннях на нові можливості евакуювати людей. Багато українців прагнуть, щоб з "Азовсталі" змогли вийти і українські військові.
-
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Військові також люди
У Запоріжжі люди виходять на демонстрації на підтримку військових, яких досі заблоковано у будівлях меткомбінату "Азовсталь", та вимагають їх звільнення. На цьому плакаті написано "Військові також люди".
Автор: Клаудія Ден