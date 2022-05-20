РФ припиняє постачання газу в Фінляндію з 21 травня

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами другої половини п'ятниці, 20 травня (час київський).

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Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Одещині, застосуваючи авіацію. Унаслідок цього було зруйновано пляжну вбиральню, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування "Південь".

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Сайти низки державних структур Італії зазнали кібератаки, відповідальність за яку італійська влада покладає на об'єднання хакерів Killnet з Росії, повідомив представник МВС. Зокрема, вранці у п'ятницю був недоступний сайт МЗС, Вищої судової ради, а також міністерства культури. Як стверджує МВС, тиждень тому Killnet намагався зламати комп'ютерну систему "Євробачення" під час фіналу конкурсу в Турині, а через кілька днів здійснив атаку на сайт італійської поліції.

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РФ припиняє постачання газу в Фінляндію від суботи, 21 травня, повідомляє фінська державна енергетична компанія Gasum, яку про це проінформував російський "Газпром". Компанія продовжить постачати газ фінським споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector, передає Reuters. "Ми ретельно готувались до цієї ситуації і за умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, ми зможемо забезпечити всіх наших клієнтів газом у найближчі місяці", - зазначив генеральний директор компанії Міка Вільянен. Gasum напередодні відмовився оплачувати за газ з РФ у рублях.

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