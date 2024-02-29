РФ просунулася на 6 км західніше центру Авдіївки - розвідка

РФ просунулася на 6 км західніше центру Авдіївки - розвідка29 лютого 2024 р.
Після захоплення Авдіївки 17 лютого російська армія просунулася приблизно на шість кілометрів західніше від центру міста. Про це йдеться у звіті британської розвідки, оприлюдненому в четвер, 29 лютого, міністерством оборони країни в соціальній мережі Х.
"Територія на захід від Авдіївки залишається осередком наступу Росії на сході України", - йдеться у звіті.
Також британська розвідка підтвердила, що армія РФ майже напевно взяла під свій контроль декілька сіл у цьому районі, а саме - Ласточкине, Степове та Сєверне, про відступ з яких вже повідомляли у Силах оборони України.
"Ці тактичні здобутки слугують, насамперед, для консолідації російських позицій навколо Авдіївки. Росія також, імовірно, прагне наростити імпульс на осі, щоби скористатися тим фактом, що тут менше фіксованих і добре захищених позицій, міських районів, з яких українські сили можуть захищатися", - йдеться у звіті.
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На Авдіївському напрямку РФ застосовує спецпризначенців
На Авдіївському напрямку російська армія, окрім п'яти мотострілецьких бригад, задіює підрозділи спеціального призначення, повідомив в ефірі інформаційного телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій.
За його словами, за минулу добу війська РФ в районі Авдіївки здійснили 25 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське.
"Той частковий успіх, який подекуди на цьому напрямку має ворог, пов'язаний із тим, що російські війська підтягують резерви, пускають в хід більші сили", - зазначив він.
Також Лиховій додав, що росіяни на цьому напрямку атакують "не просто малими штурмовими групами, а підрозділами чисельністю мінімум рота, а то й до батальйону".
"Цей наступ не є одномоментним, це не є наступ колоною,... але це має вигляд хвиль, і в кожній із цих хвиль їхня чисельність - до взводу або навіть більше, - наголосив він. - Загальна чисельність такої групи може становити до ста осіб, і це тільки одна хвиля".
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Біля Бахмута армія РФ прагне просунутися до Часового Яру
Водночас на Бахмутському напрямку російські військові намагаються захопити Іванівське і Богданівку, заявив в ефірі інформаційного телемарафону начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш. За його словами, головною метою на цьому напрямку для армії РФ є просування до Часового Яру.
"Ворог наступає, суне в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка, ворог вже веде бойові дії у межах міста, туди активно підтягує свої резерви, важку техніку, завдає ударів дронами по наших позиціях. Проте українські захисники тримають опір, не дають противнику просунутися", - сказав він.