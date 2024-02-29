РФ просунулася на 6 км західніше центру Авдіївки - розвідка

Після захоплення Авдіївки російська армія просунулася приблизно на шість кілометрів на захід від центру міста, йдеться у звіті британської розвідки. Ця територія залишається осередком наступу Росії на сході України.

Після захоплення Авдіївки 17 лютого російська армія просунулася приблизно на шість кілометрів західніше від центру міста. Про це йдеться у звіті британської розвідки, оприлюдненому в четвер, 29 лютого, міністерством оборони країни в соціальній мережі Х.

"Територія на захід від Авдіївки залишається осередком наступу Росії на сході України", - йдеться у звіті.

Також британська розвідка підтвердила, що армія РФ майже напевно взяла під свій контроль декілька сіл у цьому районі, а саме - Ласточкине, Степове та Сєверне, про відступ з яких вже повідомляли у Силах оборони України.

"Ці тактичні здобутки слугують, насамперед, для консолідації російських позицій навколо Авдіївки. Росія також, імовірно, прагне наростити імпульс на осі, щоби скористатися тим фактом, що тут менше фіксованих і добре захищених позицій, міських районів, з яких українські сили можуть захищатися", - йдеться у звіті.

Читайте також: Сирський визнав проблеми на двох напрямках

На Авдіївському напрямку РФ застосовує спецпризначенців

На Авдіївському напрямку російська армія, окрім п'яти мотострілецьких бригад, задіює підрозділи спеціального призначення, повідомив в ефірі інформаційного телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, за минулу добу війська РФ в районі Авдіївки здійснили 25 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське.

"Той частковий успіх, який подекуди на цьому напрямку має ворог, пов'язаний із тим, що російські війська підтягують резерви, пускають в хід більші сили", - зазначив він.

Також Лиховій додав, що росіяни на цьому напрямку атакують "не просто малими штурмовими групами, а підрозділами чисельністю мінімум рота, а то й до батальйону".

"Цей наступ не є одномоментним, це не є наступ колоною,... але це має вигляд хвиль, і в кожній із цих хвиль їхня чисельність - до взводу або навіть більше, - наголосив він. - Загальна чисельність такої групи може становити до ста осіб, і це тільки одна хвиля".

Читайте також: ISW: Росія повернула собі ініціативу на полі бою

Біля Бахмута армія РФ прагне просунутися до Часового Яру

Водночас на Бахмутському напрямку російські військові намагаються захопити Іванівське і Богданівку, заявив в ефірі інформаційного телемарафону начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш. За його словами, головною метою на цьому напрямку для армії РФ є просування до Часового Яру.

"Ворог наступає, суне в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка, ворог вже веде бойові дії у межах міста, туди активно підтягує свої резерви, важку техніку, завдає ударів дронами по наших позиціях. Проте українські захисники тримають опір, не дають противнику просунутися", - сказав він.