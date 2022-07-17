РФ продовжує бомбардувати свою техніку на острові Зміїний - Гуменюк

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 17 липня (час київський).

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Росія заявляє про знищення в Одесі складу протикорабельних ракет Harpoon, а також РСЗВ HIMARS на Донеччині. Відповідну інформацію навів на брифінгу у Москві представник міноборони РФ Ігор Конашенков. Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

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РФ продовжує бомбардувати острів Зміїний

Війська РФ продовжують бомбардувати стратегічно важливий острів Зміїний, заявила в ефірі інформаційного телемарафону начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. "Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили для того, щоб переконати нас у своїй "могутності" (...) Але поки вони б'ють по тій техніці, яку залишили самі", - сказала вона.

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У Бундестазі Шольца закликали скликати конференцію по Україні

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) закликала канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) якнайшвидше скликати національну конференцію по Україні. Необхідно терміново з'ясувати, що саме робить Німеччина і на що ще здатні її збройні сили, промисловість та політика, аби допомогти Україні, вважає Штрак-Ціммерман.

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Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через влучення російської ракети. Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА у Telegram, 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин. Зараз ведуться пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час атаки. "Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні", - написав Резніченко.

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Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович повідомив, що Ан-12 перевозив 11,5 тонни боєприпасів. Вони призначалися для мінометів, виготовлених у Сербії, заявив він на брифінгу у Бєлграді, передає агенція ANA. Літак мав усі необхідні дозволи. Стефанович заперечив, що літак перевозив зброю в Україну, і пояснив, що він прямував до Бангладеш з передбаченими зупинками у Йорданії та Саудівській Аравії.

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Ан-12 перевозив небезпечний вантаж - МЗС України

В українському МЗС заявили, що військово-транспортний літак Ан-12, який зазнав катастрофи у Греції, перевозив небезпечний вантаж маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Інші деталі не наводяться.

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++11.05++

Російські війська зміцнюють оборонні позиції на окупованій частині півдня України. Ці дії "імовірно, є відповіддю на очікуваний наступ українських сил і на вимоги міністра оборони РФ Сергія Шойгу після нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки українців, які здійснюються проти командних пунктів та логістичних ланцюжків", - заявило у своєму Twitter міністерство оборони Великобританії зі посиланням на дані розвідки.

Читайте більше: РФ зміцнює оборонні позиції на півдні України - британська розвідка

++10.50++

Пункти пропуску у Ростовській області Росії за добу перетнули понад 19 тисяч осіб з окупованих територій України. Такі дані наводить пресслужба регіонального Прикордонного управління ФСБ Росії в неділю. "За добу, що минула, на в'їзд до Росії через пункти пропуску, розташовані в Ростовській області, кордон перетнуло понад 19 тисяч громадян", - йдеться в інформації. Повідомляється, що добою раніше до Ростовської області прибули більше 22,5 тисячі людей. Перевірити наведені дані з незалежних джерел неможливо.

++10.30++

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби, що минула, російські війська втратили сім танків, п'ять бронемашин і близько 160 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили один безпілотник і чотири крилаті ракети, повідомляє генштаб у Facebook. Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++10.20++

Російські війська зміцнюють оборонні позиції на окупованій частині півдня України. Ці дії "імовірно, є відповіддю на очікуваний наступ українських сил і на вимоги міністра оборони РФ Сергія Шойгу після нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки українців, які здійснюються проти командних пунктів та логістичних ланцюжків", - заявило у своєму Twitter міністерство оборони Великобританії зі посиланням на дані розвідки.

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++10.15++

На місці авіакатастрофи

На місце падіння українського війського-транспортного літака Ан-12 у Греції спершу запустять дрон для перевірки "небезпечного вантажу". Фахівці поки не знають, чим саме був завантажений цей літак, але припускають, що це були токсичні речовини. ЗМІ не виключають, що літак був завантажений боєприпасами.

++09.50++

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по Харкову у ніч на 17 липня, постраждала жінка. "Близько 3 години в Київському районі внаслідок влучання 2 ракет сталося загоряння одного з поверхів у п'ятиповерховій виробничій будівлі. Постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували до лікувального закладу", - написав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Також, за його словами, вночі обстрілів зазнали Дергачівська та Чкалівська громади. Постраждалих немає.

++09.30++

Британські літаки та пілоти готові до загрози з боку Росії, заявив командувач Королівських військово-повітряних сил Майк Вігстон. "Військові літаки і пілоти Великої Британії готові до бою, якщо збройні сили Путіна становитимуть загрозу для країни або її союзників", - сказав він в ефірі Sky News.

++09.10++

У Миколаєві російські ракети влучили у промислові підприємства - ОВА

Наслідки обстрілу Миколаєва 12 липня

Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу вранці. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

++08.50++

Усі восьмеро загиблих членів екіпажу військово-транспортного літака Ан-12, який зазнав катастрофи у Греції, були громадянами України. Про це DW повідомив гендиректор компанії "Меридіан", якій належав літак.

Читайте більше: "Меридіан" підтвердив катастрофу свого літака Ан-12 у Греції

++08.30++

ДП "Антонов" не може надати інформацію про рейс літака Ан-12, який зазнав катастрофи у Греції, оскільки "жодним чином не брало участь у його підготовці та виконанні", повідомив DW прессекретар підприємства.

У ніч на неділю у Греції розбився військово-транспортний літак Ан-12, який міг перевозити 12 тонн токсичних речовин, а за припущенням ЗМІ - боєприпаси. Загинули восьмеро членів екіпажу. За попередніми даними, літак належав українській компанії "Меридіан" і виконував рейс з Сербії до Оману.

Читайте більше: Військово-транспортний літак Ан-12 розбився у Греції: восьмеро загиблих

++08.15++

Зниження активності артилерії РФ на Донбасі, що фіксується експертами, може бути як результатом знищення російських складів боєприпасів за допомогою отриманих Україною РСЗВ HIMARS, так і свідченням взятої Росією оперативної паузи. "Інтенсивність артилерійських обстрілів російської артилерії на напрямі Слов'янськ-Бахмут найближчими днями може прояснити, якою мірою зниження інтенсивності було викликане оперативною паузою або результатом українських атак", - наголошується в щоденній доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW).

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++07.30+

У Німеччині посилилися тенденції до енергозбереження на тлі війни Росії з Україною та зниження енергопостачання з РФ. Це випливає з опитування інституту громадської думки YouGov на замовлення dpa. Загалом 39 відсотків респондентів скоротили споживання енергії з початку війни - або відразу після початку російського повномасштабного вторгнення (11 відсотків), або в останні чотири тижні (28 відсотків). Ще 27 відсотків у будь-якому разі заощаджують енергію, але не пішли на подальше зниження після 24 лютого.

Один з найбільш популярних заходів - приймати душ менш тривалий час або за нижчої температури (49 відсотків). Ще 53 відсотки зменшили кількість електроприладів, що працюють у режимі standby ("очікування"). Близько 35 відсотків перевірили регулювання опалення або хочуть це зробити. Ще 10 відсотків скоротили перегляд фільмів чи серіалів онлайн, 18 відсотків стали менше готувати.

++07.15++

У ніч на неділю у Миколаєві сталися 10 вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.