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Вивіска нафтопроводу "Дружба" в Росії
Вивіска нафтопроводу "Дружба" в РосіїФото: REUTERS
ЕкономікаПольща

РФ припинила постачання нафти Польщі трубопроводом "Дружба"

Олександр Куницький
28 хв. тому

Російська нафта, яка постачалася трубопроводом "Дружба", складала 10 відсотків від потреб, заявила польська нафтопереробна компанія PKN Orlen. Її замінять з інших джерел, додали в компанії.

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Поставки російської нафти до Польщі трубопроводом "Дружба" припинилися. Про це в суботу, 25 лютого, повідомив виконавчий директор польської нафтопереробної компанії PKN Orlen Даніель Обайтек.

"Ми ефективно забезпечуємо постачання. Росія припинила поставки до Польщі, до чого ми готові. Тільки 10 відсотків сирої нафти надходить з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших джерел", - написав він у Twitter.

Всі постачання можуть бути забезпечені морським шляхом, і припинення російських поставок трубопроводом не вплине на польських клієнтів, запевнили в в PKN Orlen.

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Із лютого після закінчення контракту з "Роснефтою" компанія Orlen отримувала нафту за угодою з російською "Татнафтою", зазначає агентство Reuters.

Два тижні тому заступник міністра державного майна Польщі Мацей Малецький заявив, що термін дії контракту з "Татнафтою" закінчується наприкінці 2024 року, ним поставляється 200 тисяч тонн нафти на місяць.

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Повідомлення про зупинення російських поставок нафтопроводом "Дружба" надійшло наступного дня після того, як Європейський Союз затвердив новий, десятий пакет санкцій за війну РФ проти України.

Раніше трубопровід "Дружба" вивели з-під санкцій ЄС, щоби допомогти країнам з обмеженими можливостями альтернативних поставок. Ним постачається нафта з РФ до Польщі та Німеччини, а також до Угорщини, Чехії та Словаччини.

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