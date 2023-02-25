РФ припинила постачання нафти Польщі трубопроводом "Дружба"
Олександр Куницький
28 хв. тому
Російська нафта, яка постачалася трубопроводом "Дружба", складала 10 відсотків від потреб, заявила польська нафтопереробна компанія PKN Orlen. Її замінять з інших джерел, додали в компанії.
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Поставки російської нафти до Польщі трубопроводом "Дружба" припинилися. Про це в суботу, 25 лютого, повідомив виконавчий директор польської нафтопереробної компанії PKN Orlen Даніель Обайтек.
"Ми ефективно забезпечуємо постачання. Росія припинила поставки до Польщі, до чого ми готові. Тільки 10 відсотків сирої нафти надходить з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших джерел", - написав він у Twitter.
Всі постачання можуть бути забезпечені морським шляхом, і припинення російських поставок трубопроводом не вплине на польських клієнтів, запевнили в в PKN Orlen.
Із лютого після закінчення контракту з "Роснефтою" компанія Orlen отримувала нафту за угодою з російською "Татнафтою", зазначає агентство Reuters.
Два тижні тому заступник міністра державного майна Польщі Мацей Малецький заявив, що термін дії контракту з "Татнафтою" закінчується наприкінці 2024 року, ним поставляється 200 тисяч тонн нафти на місяць.
Раніше трубопровід "Дружба" вивели з-під санкцій ЄС, щоби допомогти країнам з обмеженими можливостями альтернативних поставок. Ним постачається нафта з РФ до Польщі та Німеччини, а також до Угорщини, Чехії та Словаччини.
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