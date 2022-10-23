РФ прагне знелюднити частину Херсонщини "евакуацією" - ISW

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 23 жовтня (час київський).

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На Пермському пороховому заводі, що виготовляє заряди для російських "Градів" і "Смерчів", сталася пожежа. Загинули три людини, повідомляє видання "Пермь онлайн" з посиланням на чергову диспетчерську службу міста. Як пишуть місцеві ЗМІ, завод зараз працює в три зміни, щоб виробляти боєприпаси для війни. У травні там теж сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей.

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Бургомістерка Берліна Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) попередила, що столиця Німеччини може бути перевантажена великою кількістю біженців. Берлін як місто, яке притягує значну кількість людей, "майже вичерпав свої можливості", заявила Ґіффай виданню Bild am Sonntag. 340 тисяч українських біженців отримали після прибуття до Німеччини першу допомогу в Берліні, а 100 тисяч зареєстровані і проживають у столиці ФРН. Ґіффай закликала до додаткової допомоги від федерального уряду. "Нам дуже необхідно більше вільного федерального житла, щоб належним чином розмістити людей", - зауважила Ґіффай. Також, за її словами, необхідна "фінансова підтримка величезних витрат і справедливий розподіл (біженців. - Ред) у Німеччині".

СБУ пояснила, за що затримано Богуслаєва

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У Службі безпеки України підтвердили затримання президента акціонерного товариства "Мотор Січ", колишнього політика та депутата Верховної ради В'ячеслава Богуслаєва. Крім того, правоохоронці затримали начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". У СБУ зазначили, що затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку "Мотор-Січі" товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними СБУ, отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів, які вони масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. "Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони. Проте після одержання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії", - повідомили у спецслужбі. Підозрюваним оголосили про підозру за статтями 111-1 і 111-2 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору).

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Російські військовослужбовці продовжують прибувати до Білорусі, де вони перебуватимуть у складі регіонального угруповання військ, повідомили в неділю в міноборони Білорусі. Раніше у відомстві повідомляли, що до Білорусі з Росії для створення спільного угруповання військ прибудуть до 9 тисяч військовослужбовців і кілька сотень одиниць бронетехніки. 10 жовтня білоруський правитель Олександр Лукашенко повідомив про те, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави".

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++10.40++

Іспанія заявила, що направить 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО. Мадрид відправить шість винищувачів Eurofighter і 130 солдатів до Болгарії з середини листопада до початку грудня для навчання місцевих сил, зазначили в міністерстві оборони Іспанії. У межах стратегії НАТО з "реагування і стримування" до Румунії з грудня 2022 року до березня 2023 року буде направлено вісім винищувачів F18M і 130 військовослужбовців ВПС, додали в міністерстві.

++09.47++

Російські окупанти у ніч на неділю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, зруйнувавши житлову інфраструктуру, є поранений, повідомив мер Олександр Сєнкевич. "Уночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила до п'ятиповерхового житлового будинку, повністю зруйнувавши квартиру на п'ятому поверсі", - написав Сенкевич у Telegram вранці в неділю. За його словами, також пошкодження зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, знищено балкони.

++09.30++

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, віддаючи наказ про примусову "евакуацію" цивільного населення з Херсона, російські сили, ймовірно, намагаються знелюднити ті частини області, які Україна поверне собі, що завдасть шкоди довгостроковій соціальній та економічній життєздатності півдня України. Російська влада, ймовірно, також робить зусилля з евакуації принаймні тих цивільних осіб, які готові співпрацювати з російською окупаційною владою.

Кремль здає Херсон? Про "непрості рішення" Суровікіна To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Коментуючи повідомлення про те, що російське військове командування біля Херсона перекинуло офіцерський корпус на лівий берег Дніпра, але залишило мобілізованих солдатів на правому березі, ІSW вказує , що використання таких недосвідчених сил для затримки наступу може призвести до розгрому російських військ, якщо українські сили вирішать атакувати.

У щоденному зведенні ISW також відзначають, що засновник незаконного збройного формування ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує вносити розкол у російське керівництво, публікуючи інформацію про лінію укріплень на північному сході України, так звану "лінію Вагнера", яка, як зазначають в ISW, не узгоджується з наративами Кремля про хід війни.

++09.17++

У Сєвєродонецьку окупаційна влада збирає списки охочих оселитися в чужі будинки, а в Кремінній затримали російських мобілізованих, які відмовилися воювати, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "У Сєвєродонецьку вже збирають списки бажаючих заселитися в чужу домівку. Адміністрація пропонує квартири з усіма умовами", - написав він у Telegram вранці в неділю. За його даними, на півночі Луганської області почастішали випадки шантажу населення окупантами шляхом знеструмлення населених пунктів, що змушує деяких людей поступово залишити власні будинки. Також, за словами Гайдая, на одному із підприємств у Кремінній під вартою утримуються російські мобілізовані, які відмовилися воювати. "Як стало відомо з відкритих джерел, лише в одному 488-му мотострілецькому полку близько 70 відсотків мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовилися воювати", - зазначив він.

++09.00++

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинули дві цивільні особи, ще 9 поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 22 жовтня стало відомо про 2 мирних жителів Донбасу, убитих росіянами: у Кліщіївці та Торському. Ще 9 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Діброві та 2 в Озерному.

Підготовка санкцій проти російських пропагандистів

++08.41++

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над внесенням у міжнародні санкційні списки працівників російського шоу-бізнесу і телебачення, які схвалюють удари військ РФ по цивільних об'єктах в Україні. "Готуємо ґрунт для того, щоб поширити світову санкційну політику на всіх російських пропагандистів, так званих лідерів думок і представників шоу-бізнесу, які підтримують цей терор", - зауважив президент. За його словами, міжнародна робоча група з питань санкцій проти РФ на чолі з Майклом Макфолом та Андрієм Єрмаком підготували перелік пропагандистів, які причетні до поширення "наративів, без яких російський терор неможливий". "Російська армія програє та відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог", - заявив Зеленський у відеозверненні ввечері 22 жовтня.

++08.23++

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар'їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Про це повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у неділю.

За його інформацією, протягом суботи російські загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

++08.05++

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) висловився за участь Німеччини в роботі з просування можливості переговорів між РФ і Україною. За його словами, країни ЄС, а також США, Китай, Індія і Японія мають докласти спільних дипломатичних зусиль, щоб "покласти край війні". Крім того, Кречмер висловився за відновлення поставок газу в Німеччину з РФ після закінчення розв'язаної нею війни, але зазначив, що ФРН також потрібні альтернативні рішення. Кречмер відомий тим, що ще до початку війни закликав скасувати санкції щодо РФ, а навесні 2021 року за власною ініціативою відвідував Москву, де провів розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

Затримання Богуслаєва

++07.42++

Служба безпеки України затримала президента акціонерного товариства "Мотор Січ", колишнього політика та депутата Верховної ради В'ячеслава Богуслаєва - про це ввечері, 22 жовтня, повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Як повідомляється, йому висунуто підозру в держзраді - колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

++07.30++

Німецька міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) закликала до глобальних зусиль з підтримки Києва. За її словами, це "завдання для поколінь, у якому мають об'єднати зусилля якомога більше країн". В інтерв'ю газетам Funke Mediengruppe вона також заявила, що допомога Києву не є справою тільки уряду: "Для цього нам також потрібні бізнес і громадянське суспільство". Україні потрібно "більше, ніж просто зброя, а саме гроші і солідарність", підкреслила Шульце. "Економіку зруйновано війною, тепер вкрай важливо, щоб держава могла підтримувати свої основні функції", зауважила німецька урядовиця.

++07.15++

Країни Великої сімки засудили викрадення Росією керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції, які тривають, і закликали до негайного повернення Україні повного контролю над станцією. "Ці дії ще більше підривають ядерну безпеку ЗАЕС, позбавляючи ключовий персонал можливості виконувати свої функції. Ми рішуче відкидаємо ці безрозсудні, жорстокі та небезпечні дії та вимагаємо негайного звільнення затриманих", - йдеться у заяві Групи директорів G7 щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

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