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РФ повідомила про перехоплення американських "стратегів" над Балтійським морем
Американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B LancerФото: Master Sgt. Nicholas Priest/U.S. Air Force/UPI Photo/Newscom/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

РФ повідомила про перехоплення літаків США над Балтикою

Валерій Сааков
2 год. тому

У Москві кажуть, що підняли в повітря винищувач Су-27 через наближення до кордону РФ двох стратегічних бомбардувальників ВПС США, які пролітали над Балтійським морем.

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Міністерство оборони РФ повідомило, що російські військові перехопили у вівторок, 23 травня, два американські стратегічні бомбардувальники над Балтійським морем. У пресслужбі російського міноборони запевнили, що два літаки B-1, що належать ВПС США, наближалися до кордону РФ, що спровокувало зліт російського винищувача.

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"Після віддалення іноземних військових літаків від державного кордону РФ російський винищувач повернувся на аеродром базування", - заявили російські військові. У Москві також кажуть, що політ російського винищувача проводився згідно "з міжнародними правилами використання повітряного простору".

У Пентагоні кажуть, що діяли професійно

Водночас у міноборони США заявили, що взаємодія американських бомбардувальників B-1B з російським винищувачем Су-27 над Балтикою була безпечною і професійною. Таку заяву зробив речник Пентагону Пат Райдер. "Ми проводили заздалегідь заплановані маневри в Європі, і, наскільки я розумію, відбулася безпечна і професійна взаємодія з російським літаком", - заявив Райдер під час брифінгу.

Москва не вперше повідомляє про спроби порушити її повітряний простір

Більше ніж тиждень тому Росія заявила, що два літаки - один німецький і один французький - були перехоплені при спробі "порушення" її повітряного простору. В середині квітня Росія відправила винищувач для супроводу німецького військово-морського літака над Балтійським морем. 

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У березні американський безпілотник розбився після зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем. Міністерство оборони Росії запевняло, що підняло в повітря літаки після виявлення американського безпілотника над Чорним морем, але заперечило причину катастрофи, заявивши, що дрон втратив керування, хоч на оприлюднених згодом Пентагоном відео чітко видно, що до падіння БПЛА призвели дії російського пілота.

Пентагон показав, як російський винищувач атакує дрон США

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