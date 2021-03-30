РФ попереджає про "заходи" у разі посилення військ НАТО біля України

Росія ухвалить додаткові заходи щодо своєї безпеки в разі можливого збільшення військ НАТО навколо України. Про це заявив у п'ятницю, 2 квітня, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це потребуватиме додаткових заходів з російського боку щодо забезпечення безпеки", - сказав він, передає агенція "ТАСС".

Цього ж дня заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив у коментарі агентству "РІА Новини", що розмови про потенційний конфлікт Росії та України "чергова вигадка Києва". За його словами, "такими заявами українська влада відволікає увагу жителів від внутрішніх проблем, в тому числі пов'язаних з "падінням популярності правлячої партії".

Руденко стверджує, що Москва "розраховує уникнути негативного сценарію розвитку подій". "Ми розраховуємо, що Україна проявить розсудливість і утримається від кроків, які спровокують конфлікт", - переконує Руденко.

Раніше в Офісі президента України повідомили про зустріч заступника керівника ОПУ Романа Машовця з посолкою Канади в Україні Ларисою Ґаладзою для обговорення погіршення ситуації на Донбасі. Він поінформував дипломатку про скупчення військ РФ біля кордонів України та заплановані на вересень масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які "мають агресивний характер і "становлять загрозу євроатлантичній безпеці", зазначається на сайті українського президента.

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"Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями", - заявив Машовець. Він також зазначив, що одним зі шляхів покращення безпекової ситуації можуть стати спільні заходи, зокрема військові навчання України та Альянсу. Такі заходи мають охоплювати сухопутний, військово-морський та повітряний компоненти. Крім того, доцільно підвищити рівень бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною, - йдеться в повідомленні пресслужби ОПУ.

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Нагадаємо, останнім часом в міноборони України повідомляли про нарощування російської військової присутності та загрозу провокацій на Донбасі. У Кремлі відповіли на це, що мають право передислоковувати свої війська на своїй території, і що це "не має нікого турбувати", бо не становить жодної загрози. Там також укотре заявили, що "російські війська ніколи не брали участі в збройному конфлікті в Україні". Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг від "руйнування України" в разі загострення збройного протистояння на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні заявив, що "нинішня ескалація з боку РФ є системною та наймасштабнішою за останні роки". Однак вихід, за його словами, є лише один: дипломатія.

Як повідомлялося, українська сторона заявила, що Росія відмовилась підтримати перемир'я з 1 квітня на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Нещодавно повідомлялося про збільшення кількості обстрілів проросійськими бойовиками українських позицій на Донбасі. Зокрема, внаслідок обстрілів 26 березня було вбито чотирьох українських військовослужбовців.

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