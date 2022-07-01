24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 1 липня (час київський).

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В Україні почав діяти візовий режим для громадян РФ

Від сьогодні почав діяти візовий режим з Росією, повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. "Візовий режим дозволить посилити безпеку нашої держави. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь", - написав Дейнеко у Facebook.

При цьому він додав, що навіть отримання візи громадянином РФ не гарантує безперешкодний в’їзд до України, адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. Тому за наявності обґрунтованих підстав візу скасують на місці, додав голова ДПСУ. "Подорожі без візи - це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія у цей список явно не потрапляє", - наголосив він.

Читайте детальніше: В Україні почав діяти візовий режим з Росією

++11.07++

РФ покинула Зміїний не як "жест доброї волі" - британська розвідка

Ймовірно, Росія відійшла з острова Зміїний через ізоляцію свого гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не через "жест доброї волі", як вона стверджує, пише військова розвідка Великобританії у своєму щоденному звіті в Twitter.

Міністерство оборони РФ оголосило про відхід своїх військ зі Зміїного в північно-західній частині Чорного моря 30 червня. російські війська захопили острів ще в перший день вторгнення. Він розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів. Протягом останніх тижнів Збройні сили України завдавали ударів по російському гарнізону та використовували протикорабельні ракети, щоби перешкодити російським військово-морським кораблям дістатися острова, пояснюють у британській розвідці.

++10.49++

У червні США вперше в історії поставили до Європейського Союзу більше газу, ніж Росія, повідомив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол. "Нещодавнє різке скорочення Росією постачання природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше газу через СПГ (скраплений природний газ. - Ред.) зі США, ніж через трубопровід із Росії", - написав він у Twitter. Падіння поставок із РФ "вимагає зусиль для зменшення попиту в ЄС, щоби підготуватися до важкої зими", наголосив Бірол.

++10.22++

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про виявлення ще шести фрагментів тіл на території торговельного центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, знищеного ракетним ударом РФ 27 червня. Всього виявлено 28 фрагментів тіл. Підтверджена смерть 19 людей. Постраждали 62 особи, з яких 26 були госпіталізовані.

++10.00++

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на тлі війни в сусідній Україні необхідно пришвидшити програму розвитку оборони. "Ми повинні радикально підвищити нашу обороноздатність", - цитує його слова в ефірі угорського державного радіо агенція Reuters. Орбан також запевнив, що Угорщина зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни в Україні.

++09.43++

МЗС України дистанціювалося від слів посла у ФРН про Бандеру

Посол України у Німеччині Андрій Мельник висловився в інтерв'ю німецькому журналісту щодо історичної ролі одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Фото Степана Бандери

Зокрема, він сказав: "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Це - наратив, який досі просувають росіяни. Він знаходить підтримку в Німеччині, Польщі та Ізраїлі".

Міністерство закордонних справ України дистанціювалося від слів дипломата, розмістивши на своєму сайті заяву про те, що думка Мельника не відображає позицію відомства. Після слів посла телефонну розмову провели міністри закордонних справ України та Польщі. Польський міністр Збігнєв Рау заявив, що заяви Мельника "фальшують історію" та подякував українському колезі Дмитру Кулебі "за швидке публічне втручання у цю справу".

Читайте докладніше: МЗС України дистанціювалося від слів посла у Німеччині про Бандеру

++09.10++

Як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, війська РФ ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу та утримують північно-західну і південно-східну його частини.

++08.49++

Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Вранці в п'ятницю Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється. "Приліт" по підприємству (без жертв) і одну ракету збила наша протиповітряна оборона", - написав голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, близько 05:20 у Первомайському районі відбувся сильний вибух - спрацювала ППО. Вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю. Станом на 08:20 йдуть пошуки точного місця падіння.

++08.28++

Зведення Генштабу ЗСУ

Російські солдати зосередили зусилля на оточенні українських військ в районі Лисичанська та встановленні повного контролю над Луганською областю, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що війська РФ ведуть штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення українських підрозділів. Також росіяни намагаються взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут - Лисичанськ, однак безуспішно.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, однак успіху не мають. Натомість на Слов’янському напрямку вони обороняються, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення.

Росія продовжує здійснювати масовані обстріли багатьох українських населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

++08.00++

Кількість жертв удару по п'ятиповерхівці в Миколаєві зросла до восьми

Кількість жертв удару, нанесеного РФ по п'ятиповерхівці в Миколаєві 29 червня, зросла до восьми, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Продовжуються роботи з розбору завалів.

++07.49++

Канада передасть Україні 39 бронемашин

Канада збирається передати Україні 39 броньованих машин бойової підтримки та шість камер високої роздільної здатності для безпілотників, заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо після закінчення саміту НАТО в Мадриді 30 червня.

Крім того, Канада збільшить присутність своїх військ у Латвії в рамках зобов'язань НАТО для посилення заходів стримування уздовж кордону з Росією. "Ми продовжимо посилювати військову присутність у Латвії і працюватимемо з союзниками, щоби мати можливість швидко наростити чисельність до боєздатної бригади, коли це буде потрібно", - наголосив Трюдо.

++07.28++

Зеленський: Звільнення Зміїного змінює ситуацію в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 127-го дня війни подякував Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія" за звільнення острова Зміїний.

"Мабуть, так само багато говорили про Зміїний лише в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув. Назавжди. А тепер і острів знову вільний. Острів Зміїний - це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеки, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів" - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що на Донбасі ситуація "залишається найжорсткішою, надзвичайно тяжкою". "Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається. Вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нас: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному й кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", - сказав глава держави.

++07.13++

Ракета РФ влучила в дев'ятиповерхівку на Одещині, десятки жертв

В ніч на п'ятницю РФ нанесла ракетний удар по Одеській області літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Одна ракета влучила в дев'ятиповерховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

В багатоквартирному будинку повністю зруйнований один під'їзд у дев'ять поверхів. Станом на 06.00 відомо про 14 загиблих і 30 травмованих, серед яких троє дітей.

На базі відпочинку сталося часткове руйнування трьохповерхової та чотирьохповерхової будівель. Станом на 06.00 відомо про трьох загиблих, в тому числі одну дитину.

Читайте детальніше: Десятки жертв: Ракета РФ влучила в дев'ятиповерхівку на Одещині