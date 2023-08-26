  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

РФ поцілила у кафе в Куп'янському районі: двоє загиблих

Валерій Сааков
26 серпня 2023 р.

Під час обстрілу російські окупаційні сили влучили в заклад громадського харчування в одному з сіл Куп'янського району. Жертвами удару стало двоє осіб, ще одна людина дістала поранень.

https://p.dw.com/p/4Vbco
Ukraine | Region Kupjansk
Унаслідок російського обстрілу постраждало село Подоли Куп’янського районуФото: Lilia Rzheutska

Російські окупаційні сили обстріляли в суботу, 26 серпня, село Подоли Куп'янського району на Харківщині. Унаслідок обстрілу двоє людей загинули, одна - отримала поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Куп'янськ: обстріли та евакуація цивільних

"Ворог влучив у цивільний об'єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

Посадовець також додав, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Читайте також: "Не хочеться бути двічі покараними". Як працювали вчителі в окупованому Куп'янську

Згодом у Офісі генерального прокурора уточнили, що артобстріл села росіяни скоїли 10:30.

"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ: Україна зміцнює позиції на півдні

Конфлікти26 серпня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Суспільство25 серпня 2023 р.10:36 хв.
DW розмовляє зі школярами на ганку школи

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

Освіта25 серпня 2023 р.
Паспорти Німеччини та Сербії

Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

Політика25 серпня 2023 р.
external

Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні

Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні

Конфлікти25 серпня 2023 р.02:43 хв.
Бойовики ПВК "Вагнер" тренують білоруських військових (фото 14 липня 2023 року)

Що буде з ПВК "Вагнер" у Білорусі

Що буде з ПВК "Вагнер" у Білорусі

Політика25 серпня 2023 р.
Маріуполь, 11 березня 2022 року

Наодинці з потрясіннями: як жінки в Україні проживають війну

Наодинці з потрясіннями: як жінки в Україні проживають війну

Конфлікти25 серпня 2023 р.
На головну сторінку