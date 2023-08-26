РФ поцілила у кафе в Куп'янському районі: двоє загиблих

Під час обстрілу російські окупаційні сили влучили в заклад громадського харчування в одному з сіл Куп'янського району. Жертвами удару стало двоє осіб, ще одна людина дістала поранень.

Російські окупаційні сили обстріляли в суботу, 26 серпня, село Подоли Куп'янського району на Харківщині. Унаслідок обстрілу двоє людей загинули, одна - отримала поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Ворог влучив у цивільний об'єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

Посадовець також додав, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

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Згодом у Офісі генерального прокурора уточнили, що артобстріл села росіяни скоїли 10:30.

"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.