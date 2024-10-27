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КонфліктиПівденна Корея

РФ отримала від Північної Кореї 8 млн снарядів - Bloomberg

Валерій Сааков
27 жовтня 2024 р.

Справжні обсяги військово-технічної співпраці між Пхеньяном і Москвою значно перевищують оцінки європейських спецслужб, пише Bloomberg з посиланням на південнокорейських силовиків.

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Навчання північнокорейських артилерістів
Стоп-кадр з навчань північнокорейських артилерістів (архівне фото)Фото: Jung Yeon-je/AFP

Починаючи з серпня 2023 року Північна Корея поставила в Росію близько восьми мільйонів 122-мм і 152-мм пострілів для ствольної артилерії. Такі дані оприлюднило видання Bloomberg в матеріалі за суботу, 26 жовтня, з посиланням на неназваних представників розвідки Південної Кореї. 

За даними співрозмовників видання, ці обсяги значно перевищують попередні оцінки європейських спецслужб щодо масштабів співпраці між північнокорейським режимом і владою РФ. 

Так само Bloomberg пише з посиланням на розвідку Південної Кореї, яка своєю чергою посилається на українські розвідувальні органи, що "останнім часом" близько 60 відсотків застосованих російськими військами артилерійських боєприпасів у агресивній війні проти України були саме виробництва КНДР. Ще 10 відсотків артилерійських набоїв були іранського виробництва. І лише 30 відсотків застосованих снарядів - власне російського, зазначається в статті.

РФ отримала близько 100 балістичних північнокорейських ракет

Крім того, з кінця 2023 року Росія отримала близько 100 балістичних північнокорейських ракет типу Hwasong-11 (західний індекс KN-23. - Ред.). На додачу на полі бою в Україні на озброєнні російських військ були помічені протитанкові ракетні комплекси Bulsae-4. Щодо кількості цих систем, точних даних немає. 

Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times (NYT) повідомляло, що до 28 жовтня в Курську область РФ перекинуть п'ять тисяч військових Північної Кореї, які, ймовірно, є частиною так званого "елітного" підрозділу. 

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