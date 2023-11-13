РФ обстрілює Херсон: троє загиблих, поранені мати і немовля

Війська РФ поцілили у автівку з матір'ю і немовлям на околицях Херсона. Вони отримали поранення, а водій загинув. Також росіяни обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Російські війська вдень у понеділок, 13 листопада, обстріляли з артилерії цивільну автівку на околицях Херсона. В результаті водій загинув, а мати і двомісячні дівчина, які поверталися з медичного огляду, отримали поранення, повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що особа загиблого 64-річного чоловіка встановлюється, ймовірно, це - дідусь дитини. 36-річна мати отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. У дівчинки - поранення середнього ступеня тяжкості.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Росіяни обстріляли центр Херсона: є загиблі і поранені

Крім того, близько 14:15 війська РФ здійснили масований обстріл середмістя Херсона з артилерії і реактивних систем залпового вогню, повідомив Прокудін.

Від отриманих поранень загинули 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Ушпиталені ще четверо людей: у 62-річного чоловіка травмовані ноги, а в 64-річного - поранення в районі живота, стан 50-річного чоловіка та 67-річної жінки, яких також доставили у лікарню, медики оцінюють як задовільний.

За словами голови ОВА, загалом через обстріл постраждало шестеро людей, однак обласна прокуратура повідомляє про сімох потерпілих.

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У зону ураження потрапило подвір'я однієї з лікарень міста. Там повністю знищено три автомобілі, серед яких карета швидкої допомоги. Також пошкоджено приватні та багатоповерхові житлові будинки та газопровідна мережа.

За цим фактом також розпочате кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни.

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