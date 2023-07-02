РФ обстріляла житловий район Херсона: четверо поранених

У Херсоні під прицілом російських окупантів опинилася, зокрема, багатоповерхівка в одному з житлових районів. Четверо цивільних отримали поранення, повідомили в Офісі генпрокурора.

26 хв. тому 26 хв. тому

26 хв. тому 26 хв. тому

Внаслідок обстрілу житлового району Херсона російськими окупантами в неділю, 2 липня, отримали поранення щонайменше четверо цивільних.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, обстріл одного з житлових районів Херсона росіяни скоїли близько 11:20. "Щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Дані щодо постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні. Уламками пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Напередодні, 1 липня, російська армія обстріляла житлові квартали Херсона, внаслідок чого зазнали поранень двоє дітей - дев'ятирічна дівчинка та 15-річний хлопець, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Протягом 30 червня російські загарбники 82 рази обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого поранення дістали четверо дорослих та одна дитина.

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