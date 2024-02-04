РФ обстріляла Торецьк - одна людина загинула, двоє поранених

Російські військові 4 лютого продовжили обстрілювати українські міста, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.

Російські військові у неділю, 4 лютого, продовжили обстрілювати українські міста, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.

Так, голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про обстріл міста Торецьк Бахмутського району, внаслідок чого одна людина загинула і двоє дістали поранень.

"Щонайменше одна людина загинула і двоє поранені внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька. Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії - влучили в житлову забудову. Поранених доправлено до найближчої лікарні для надання медичної допомоги", - написав він у Telegram.

Він додав, що точні наслідки обстрілу встановлюють.

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Удари по Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив про обстріли Нікополя та Новомосковського району з важкої артилерії.

"Протягом дня агресор двічі бив по Нікополю. Застосовував важку артилерію. Ворожим залізяччям зруйновано господарську споруду. Ще 6 - пошкоджено. Зачепило й адмінбудівлю. Також у місті понівечені 13 приватних осель, авто та лінія електропередач. На щастя, вціліли люди", - написав він.

"Гучно було і в Новомосковському районі. Утім, усе обійшлося", - додав голова ОВА.

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РФ завдає авіаудари та обстрілює позиції ЗСУ з РСЗВ

У вечірньому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив, що протягом доби на лінії фронту відбулось 59 бойових зіткнень, також російські військові завдали 32 авіаційних удари та здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.