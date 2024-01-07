Росія обстріляла Сумщину та Харківщину: є жертви

Російські військові 7 січня завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Сумської області та обстріляли з РСЗВ села Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, є також поранені.

Російські військові у неділю, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області.

"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу "Шахед". Попередньо, пошкоджено 23 приватні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомляється в Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, людям надається вся необхідна допомога, додали в ОВА.

Також у неділю російська армія обстріляла Купʼянський район Харківської області з ракетних систем залпового вогню, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.

"Приблизно о 12:50 окупанти обстріляли с. Сенькове Куп'янського району. Осколкового поранення зазнав 17-річний хлопець. О 14:20 ворог обстріляв с. Нечволодівка Куп'янського району. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі. Загинув 50-річний мирний житель. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора, йдеться у повідомленні.

Також у цей день Росія завдала ударів по Херсону та Херсонщині, внаслідок чого загинули двоє людей.

Кількість загиблих від удару по Покровську зросла

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що у місті Покровськ Донецької області триває рятувальна операція після ракетного обстрілу напередодні - на місці зруйнованого будинку рятувальники 7 січня вилучили тіло загиблого чоловіка.

"Станом на 15:00 7 січня на місці двох зруйнованих внаслідок обстрілу приватних житлових будинків вилучено тіла двох осіб, врятовано одного чоловіка, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку трьох осіб, з них двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

На даний час рятувальниками розібрано 62 тонн зруйнованих елементів будинків у місті, проводиться збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих, додали в ДСНС.

У селі Рівне Покровського району рятувальники вилучили тіло дитини 2020 року народження. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку п'ятьох осіб, з них двоє дітей.