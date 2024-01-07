Росія обстріляла Сумщину та Харківщину: є жертви
Російські військові у неділю, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області.
"Російські терористи спрямували на мирне українське місто ракету і два БпЛА типу "Шахед". Попередньо, пошкоджено 23 приватні будинки. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомляється в Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
На місці працюють аварійно-рятувальні служби, людям надається вся необхідна допомога, додали в ОВА.
Також у неділю російська армія обстріляла Купʼянський район Харківської області з ракетних систем залпового вогню, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.
"Приблизно о 12:50 окупанти обстріляли с. Сенькове Куп'янського району. Осколкового поранення зазнав 17-річний хлопець. О 14:20 ворог обстріляв с. Нечволодівка Куп'янського району. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі. Загинув 50-річний мирний житель. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора, йдеться у повідомленні.
Також у цей день Росія завдала ударів по Херсону та Херсонщині, внаслідок чого загинули двоє людей.
Кількість загиблих від удару по Покровську зросла
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що у місті Покровськ Донецької області триває рятувальна операція після ракетного обстрілу напередодні - на місці зруйнованого будинку рятувальники 7 січня вилучили тіло загиблого чоловіка.
"Станом на 15:00 7 січня на місці двох зруйнованих внаслідок обстрілу приватних житлових будинків вилучено тіла двох осіб, врятовано одного чоловіка, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку трьох осіб, з них двоє дітей", - йдеться у повідомленні.
На даний час рятувальниками розібрано 62 тонн зруйнованих елементів будинків у місті, проводиться збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих, додали в ДСНС.
У селі Рівне Покровського району рятувальники вилучили тіло дитини 2020 року народження. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку п'ятьох осіб, з них двоє дітей.