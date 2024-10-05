РФ обстріляла село на Запоріжжі - загинуло двоє чоловіків

Армія РФ обстріляла з артилерії село Мала Токмачка у Запорізькій області, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків. Також вночі РФ атакувала Україну трьома ракетами та 13 ударними безпілотниками.

Російська армія у суботу, 5 жовтня, обстріляла село Мала Токмачка у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків.

"Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки. Тіла 44-річного та 46-річного місцевих мешканців кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артбостріл села", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров вранці суботи.

Також він зазначив, що впродовж минулої доби росіяни завдали 400 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, зафіксовано дев'ять авіаційних ударів, шість обстрілів з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), 245 ударів дронами різної модифікації та 140 артобстрілів. "Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав Федоров.

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РФ атакувала Україну трьому ракетами та 13 безпілотниками

У ніч на суботу РФ завдала чергового ракетно-дронового удару по Україні, для чого використала три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 ударних безпілотників.

"В результаті протиповітряного бою збито три безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА локаційно втрачено на півночі та півдні країни. Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей", - повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Також зазначається, що інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Нагадаємо, що РФ в ніч 4 жовтня атакувала об'єкти критичної інфраструктури України 19 ударними безпілотниками типу "Shahed", з яких, за повідомленням Повітряних сил ЗСУ, було збито дев'ять, а ще сім були локаційно втрачені, імовірно, внаслідок протидії РЕБ.