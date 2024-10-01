РФ обстріляла центр Херсона: загинуло семеро цивільних

Росіяни з артилерії обстріляли ринок в середмісті Херсона. Відомо про семеро загиблих і трьох поранених.

Близько 9 ранку, у вівторок, 1 жовтня, росіяни обстріляли ринок в центрі Херсона. "Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію", - повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА).

За даними Херсонської ОВА було відомо про щонайменше шестеро загиблих.

Херсонська обласна прокуратура уточнила інформацію щодо жертв. Наразі відомо про семеро загиблих: трьох жінок та четверо чоловіків. Ще троє поранених доправлені до лікарні. За даними прокуратури, росіяни стріляли зі ствольної артилерії, яка влучила поруч з місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Прокуратура розслідує цей випадок як воєнний злочин