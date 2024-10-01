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РФ обстріляла центр Херсона: загинуло семеро цивільних

Євгенія Наконечна
1 жовтня 2024 р.

Росіяни з артилерії обстріляли ринок в середмісті Херсона. Відомо про семеро загиблих і трьох поранених.

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Зруйновані внаслідок російського обстрілу павільйони херсонського ринку у липні 2024 року (фото з архіву)
Наслідки російського обстрілу Херсону у липні 2024 року (фото з архіву)Фото: picture alliance/Anadolu

Близько 9 ранку,  у вівторок, 1 жовтня, росіяни обстріляли ринок в центрі Херсона. "Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію", - повідомляють у Херсонській обласній військовій  адміністрації (ОВА).

За даними Херсонської ОВА було відомо про щонайменше шестеро загиблих.

Херсонська обласна прокуратура уточнила інформацію щодо жертв. Наразі відомо про семеро загиблих: трьох жінок та четверо чоловіків. Ще троє поранених доправлені до лікарні. За даними прокуратури, росіяни стріляли зі ствольної артилерії, яка влучила поруч з місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Прокуратура розслідує цей випадок як воєнний злочин

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