РФ обстріляла Одещину ракетами "Іскандер-М" - Гуменюк

Найімовірніше, для обстрілу судноремонтного заводу під Одесою військ РФ застосували три балістичні ракети "Іскандер-М", кажуть в ОК "Південь".

Судноремонтний завод на Одещині, який зранку вразили російські війська, зазнав обстрілу балістичними ракетами "Іскандер-М". Такі дані оприлюднила в понеділок, 30 жовтня, речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.

"Фахівці сходяться на тому, що була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Найімовірніше, три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч", - зазначила Гуменюк.

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За її даними, внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля на території заводу. Крім того, пошкоджено спецтехніку підприємства.

Як повідомлялося, раніше цього дня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що зранку понеділка російські війська атакували ракетами судноремонтний завод в Одеському районі.

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Внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля та техніка підприємства. Постраждали двоє людей, яких у стані середньої тяжкості доставили до лікарні, повідомляв посадовець.

Нагадаємо, вночі війська РФ запустили по Україні 12 дронів і дві ракети. Всі ці повітряні цілі знищила українська протиповітряна оборона в межах семи областей.