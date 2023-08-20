РФ обстріляла низку регіонів України, є жертви

Зокрема, повідомляється про одного загиблого від ударів РФ на Херсонщині. Є поранені на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі.

Минулої доби Росія завдала по Україні п'ять ракетних ударів та 61 авіаційний удар, повідомив генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні в неділю, 20 серпня. Крім того, росіяни здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій українських військ та населених пунктів.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили в генштабі.

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Обстріли півдня і сходу України

Війська РФ минулої доби 77 разів обстріляли Херсонську область, поціливши у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні. "Через російську агресію одна людина загинула, ще одна - дістала поранення", - заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також ввечері 19 серпня росіяни знову стріляли по Нікополю на Дніпропетровщині. Унаслідок обстрілів пошкоджені п'ять приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. "Постраждала 74-річна жінка", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Запорізька ж область минулої доби була обстріляна 80 разів, ворог атакував 24 населених пункти. За даними очільника ОВА Юрія Малашка, під час одного з артилерійських обстрілів поранень зазнав 56-річний мешканець Оріхового.

Крім того, у неділю близько 7:00 ранку росіяни обстріляли Куп'янськ на Харківщині. "Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя", - заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Як повідомлялося, у суботу, 19 серпня, війська РФ атакували центр Чернігова. Внаслідок удару по загинуло семеро людей, серед них - дитина. Більше сотні людей поранені.