РФ обстріляла маршрутку в Херсоні, є поранені

Унаслідок удару, якого війська РФ завдали вдень по маршрутці в Херсоні, постраждали семеро людей.

Російські війська вдарили пообіді понеділка, 30 жовтня, з мінометів по Херсону. Під обстріл потрапив маршрутний автобус, в якому поранення дістали семеро пасажирів, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко.

"Після 14:00 арміяРФ атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У Дніпровському районі під обстріл потрапив автобус, який працював на маршруті, що обслуговує комунальне підприємство міста", - написав він у Telegram.

Як зауважила Херсонська обласна прокуратура, росіяни вчинили обстріл з міномету, внаслідок чого поранення отримало семеро людей, а також пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач і автотранспорт.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, уточнив, що серед поранених - двоє чоловіків та пʼятеро жінок. "36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості", - написав посадовець у Telegram.

Згодом Прокудін повідомив, що росіяни також обстріляли кладовище у селищі Кіндійка, що на східній околиці Херсона. "Попередньо, одна людина загинула, ще один місцевий житель - поранений. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу", - зазначив він.

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За минулу добу РФ 95 разів обстріляла Херсонщину

За минулу добу - з 06:00 29 жовтня по 06:00 30 жовтня - на Херсонщині РФ скоїла 95 обстрілів Херсонщини, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ "Град", танків, дронів та авіації ,зазначив Прокудін.

"По місту Херсон ворог випустив 46 снарядів. Зафіксовано 42 прильоти керованих авіаційних бомб (КАБ) по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах", - зауважив він. За словами Прокудіна, внаслідок цих обстрілів двоє людей загинуло, ще четверо дістали поранення. Також зазнали руйнувань житлові квартали населених пунктів області, приміщення медичного закладу та територію навчального закладу у Бериславському районі; соціальний центр у Херсоні, додав посадовець.