РФ ударила по гуманітарній колоні в Запоріжжі, є жертви

219-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 30 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 30 вересня (час київський).

++08.35++

РФ обстріляла цивільну гуманітарну колону на виїзді з Запоріжжя, є жертви

Вранці російська армія завдала ракетного удару по околиці Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Згодом він повідомив, що солдати РФ завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. "Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби", - написав Старух у Telegram.

++08.14++

Понад 200 тисяч громадян РФ покинули країну після того як російський президент Володимир Путін оголосив мобілізацію на війну в Україну, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на сукупні дані з різних країн.

++07.55++

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) попереджує про можливість використання білоруських аеродромів російськими збройними силами. "У республіці Білорусь з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі, що опосередковано може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів збройними силами РФ. Також відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил РБ і РФ із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі", - ідеться у ранковому зведенні.

За даними генштабу, в окупованому Херсоні мешканців кількох гуртожитків виселили для подальшого заселення російських військових, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку. "В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів РФ до 1 жовтня, жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій", - сказано у повідомленні.

За останню добу російські війська завдали п'ятьох ракетних і 11 авіаційних ударів, а також здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах на території України. Внаслідок ударів постраждали майже 50 населених пунктів, серед яких Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.

ЗСУ відбили російські атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне 29 вересня. Українська авіація завдала 29 ударів, уразивши три російські зенітні ракетні комплекси, шість опорних пунктів і 20 районів зосередження озброєння та військової техніки. Протиповітряна оборона збила сім безпілотників, зокрема, п'ять - іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25. Українські ракетні війська та артилерія вразили один російський зенітний ракетний комплекс і вісім інших важливих об'єктів, п'ять командних пунктів, шість складів з боєприпасами і паливо-мастильними матеріалами та 15 районів зосередження військ.

++07.37++

У Дніпрі внаслідок нічного удару РФ є загиблий та поранені

Вночі армія РФ атакувала Дніпро ракетами. "Поцілили по житловому кварталу у середмісті - по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа - горить адмінбудівля та з 50 автобусів", - написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

Станом на ранок відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. "Така ситуація на зараз після нічного прильоту російських "Іскандерів" у мирний Дніпро. Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники з ночі працюють на місцях "прильотів" і з'ясовують масштаби руйнувань", - повідомив Резніченко вранці.

Вночі під атаку з боку РФ потрапив також Нікопольський район міста. Росіяни били по ньому з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді пошкоджені промислові об'єкти, десяток приватних будинків, водопровід і лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. Минулося без загиблих і поранених.

++07.28++

РФ ударила вночі по висотці в Миколаєві: під завалами люди

Вночі російська армія атакувала Миколаїв. "Маємо влучання безпілотника в будівлю у центрі міста. Працюють всі відповідні служби. Російські терористи обстріляли звичайний житловий квартал. Влучання у житловий будинок. Під завалами люди", - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За словами голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, нічні атаки відбувались з дронів іранського виробництва. "Між Південноукраїнськом та Вознесенськом чули вибухи. Один шахід пошкодив будівлю в центрі. Один шахід по інфраструктурі", - написав він у Telegram.

Спальний житловий район у Миколаєві атакували двома ракетами, одна з них влучила у дев'ятиповерхівку. "Серйозні пошкодження", - зазначив Кім. Уранці він повідомив, що з-під завалів деблокували жінку. Наразі відомо про вісьмох поранених.

++07.15++

Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України

Президент РФ Володимир Путін підписав укази про "визнання державної незалежності та суверенітету" Херсонської та Запорізької областей України. Укази, датовані 29 вересня, були оприлюднені в ніч на п'ятницю.

21 лютого Путін визнав самопроголошені республіки "ДНР" і "ЛНР" та почав повномасштабну війну проти України. 23-27 вересня Росія проводила на окупованих українських територіях псевдореферендуми щодо приєднання до свого складу. Сьогодні о 15.00 Путін збирається підписати договори про "приєднання до РФ нових територій".

Читайте детальніше: Путін визнав "незалежність" Херсонської та Запорізької областей України