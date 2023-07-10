РФ обстріляла чергу за гумдопомогою в Оріхові: є загиблі

Внаслідок удару РФ керованою авіабомбою в Оріховому загинули четверо людей, ще 11 зазнали поранень.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Російські війська вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі міста Оріхів Запорізької області. Про це у понеділок, 10 липня, повідомляє глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його даними, внаслідок атаки на місці загинули чотири людини - жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Ще 11 місцевих госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. В Офісі генерального прокурора України згодом уточнили, що кількість поранених в Оріхові становить 13 людей. Атака сталася 9 липня.

Удар балістикою по Миколаєву

Між тим, вночі по Миколаєву росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М", повідомив глава обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М". Детальна інформація уточнюється", - наголосив він. Наслідки атаки уточнюються.

77 ударів за добу

Водночас у генштабі Збройних сил України повідомили, що протягом минулої доби російські війська завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили у генштабі.

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