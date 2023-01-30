Війна Росії проти України - новини понеділка, 30 січня.

++07:35++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) критикує дебати щодо постачання винищувачів в Україну. Під час візиту до Чилі Шольц сказав, що проведення цих дебатів є "свавільним". Зараз потрібна серйозна дискусія, а не "конкуренція, в якій, можливо, на першому плані стоять внутрішньополітичні мотиви". Є запит на підтримку України, і у такому важливому питанні, як постачання озброєнь, мова має йтися про конкретні справи і раціональні міркування.

++07:20++

РФ не ризикуватиме застосуванням ядерної зброї - глава МКБ

Росія не застосовуватиме ядерну зброю під час війни в Україні, вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen). Володимир Путін знає, "що він не може використовувати ядерну зброю, тому що тоді він втратить підтримку свого найважливішого партнера - Китаю, який застеріг від використання ядерної зброї", висловив він свою думку в інтерв'ю газетам Rheinische Post і General-Anzeiger. "Цим він не ризикуватиме. Без Китаю Росія ізольована у світі", - заявив Гойсґен, пояснивши погрози Путіна застосувати ядерну зброю насамперед тим, щоб "залякати нас у Німеччині та Європі".

++07:10++

Росіяни вивозять людей із прифронтової окупованої зони в Луганській області вглиб захопленої території, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Окупанти змушують населення залишати селища та міста поблизу лінії фронту", - написав він у Telegram i зазначив, що інформація про деталі цієї "евакуації" уточнюється.

++06:55++

Внаслідок обстрілу 29 січня Херсонського порту пошкоджено два іноземні судна, стався витік нафтопродуктів у Дніпро, повідомляє пресслужба ОВА. Зазначається, що російським снарядом пробитий корпус і місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро. "Наразі силами екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів", - додали в обладміністрації.

++06:45++

Президент Росії Володимир Путін, за словами експрем'єра Великобританії Бориса Джонсона, особисто погрожував йому ракетним ударом незадовго до початку війни в Україні. "В якийсь момент він фактично пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе лише хвилину" або щось таке", - розповідає Джонсон у документальному фільмі BBC, який буде показаний 30 січня.

"Судячи з дуже спокійного тону голосу і відчуженого вигляду, який у нього був, я думаю, що він просто підіграв моїм спробам схилити його до переговорів", - вважає Борис Джонсон.

++06:30++

ISW назвав причини затримки контрнаступів з боку України

Затримки з наданням Києву західних систем далекого вогню, передових систем ППО та танків обмежили здатність України використовувати можливості для більш масштабних контрнаступних операцій, пов'язаних із недоліками та невдачами російських військових операцій, вважають в Інституті вивчення війни (ISW). Нерішучість Заходу щодо постачання зброї у воєнний час недостатньо враховувала передбачувану вимогу перевести Україну з радянських систем на західні, зазначають аналітики.

Крім того, серед факторів, що сприяли затримці контрнаступів, називаються військові та політичні рішення українського керівництва. "ISW не готовий визнати, що всі українські військові рішення були оптимальними", - йдеться у традиційному аналітичному звіті військових експертів.

++06.00++

У Харкові ракета влучила у житловий будинок

Російські війська напередодні ввечері обстріляли Харків, одна з ракет влучила у житловий будиное у Київському районі в центрі міста, повідомляє голова місцевої адміністрації Олег Синєгубов. За попередніми даними влади, це була ракета С-300. "У будівлі пожежа. Сильні пошкодження", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов. Пізніше він додав, що є інформація про одного загиблого та трьох постраждалих.