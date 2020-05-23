 РФ не розплатилася за прострочення платежу за облігаціями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2022

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Новини

РФ не розплатилася за прострочення платежу за облігаціями

99-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 2 червня.

Рублі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 2 червня (час київський).

++07.57++

Зведення генштабу ЗСУ за добу

  • Російська армія зосередилась на утриманні раніше зайнятих рубежів на Харківському та Слов'янському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Там армія РФ здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка, Верхній Салтів, Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.
  • Триває штурм Сєвєродонецька армією РФ. На цьому напрямку російські війська здійснили безуспішні спроби захоплення населених пунктів Боброве та Устинівка. Також вони вели бойові дії в напрямку Райгородка Донецької області, але зазнали втрат та відійшли.
  • На Бахмутському напрямку росіяни з частковим успіхом штурмують Комишуваху, бої тривають. Штурм Нагірного та Білогорівки відбили ЗСУ.
  • Армія РФ обстрілювала українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка, Оріхів, Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке.
  • Продовжуються мінометні обстріли прикордонних територій України: населених пунктів Середина-Буда та Прогрес Сумської області, Леонівка - Чернігівської. На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів білоруських збройних сил сучасними зразками озброєння та військової техніки.

++07.30++

РФ нанесла ракетний удар по Львівщині, п'ятеро людей поранені

Ввечері 1 червня на Львівщині пролунали вибухи. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, РФ нанесла ракетний удар по об'єкту транспортної інфраструктури в Стрийському районі. Відомо про п'ятьох поранених. "Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема", - написав Козицький у Telegram.

++07.16++

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 98-го дня війни в Україні, коли в світі відзначався День захисту дітей, повідомив, що Росія вивезла на свою територію понад 200 тисяч українських дітей. "Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами. Мета цієї злочинної політики - не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися", - сказав він.

++07.07++

РФ не розплатилася за прострочення платежу за облігаціями

Росія не виплатила 1,9 мільйона доларів нарахованих відсотків за суверенними облігаціями. Комітет з визначення кредитних деривативів (CDDC) повідомив на своєму сайті, що відповів "так" на питання власників облігацій про те, чи відбулася "кредитна подія, пов'язана з невиплатою". Йдеться про облігацію, строк погашення якої настав 4 квітня. Росія здійснила виплату основної суми боргу та відсотків лише 2 травня, внаслідок чого утворилася додаткова заборгованість в розмірі 1,9 мільйона доларів.

На цьому тлі у низки спостерігачів зростають побоювання, що Москва зіткнулася з ризиком першого дефолту за останні десятиліття. 

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