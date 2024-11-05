РФ не припиняє терор дронами: за ніч випустила майже 80 БпЛА

РФ не припиняє терор дронами: за ніч випустила майже 80 БпЛА5 листопада 2024 р.
Російські війська не зменшують інтенсивності дронових атак по Україні. Так, у ніч на вівторок, 5 листопада, в українському повітряному просторі зафіксували 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу, які запускали з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
"Станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один - повернувся в Росію", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
Нагадаємо, останнім часом війська РФ щоночі випускають десятки ударних дронів. Кілька днів поспіль однією з головних цілей російських атак була столиця України, де внаслідок падіння уламків збитих БпЛА траплялися пошкодження багатоквартирних будинків та інших об'єктів.
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