РФ не припиняє терор дронами: за ніч випустила майже 80 БпЛА

Під час нічної атаки російські дрони вкотре атакували цілу низку українських регіонів, включно з Київщиною. У ПС ЗСУ повідомили про збиття 48 БпЛА й двох ракет Х-59/69.

Російські війська не зменшують інтенсивності дронових атак по Україні. Так, у ніч на вівторок, 5 листопада, в українському повітряному просторі зафіксували 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу, які запускали з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один - повернувся в Росію", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, останнім часом війська РФ щоночі випускають десятки ударних дронів. Кілька днів поспіль однією з головних цілей російських атак була столиця України, де внаслідок падіння уламків збитих БпЛА траплялися пошкодження багатоквартирних будинків та інших об'єктів.

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