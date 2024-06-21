РФ обстріляла кілька регіонів України: є загиблі

Унаслідок ударів військ Росії загинули і постраждали цивільні, а також інфраструктура Кривого Рогу, Одещини, Херсонщини та Донеччини. Росіяни били в тому числі й балістикою.

Війська Росії завдали в п'ятницю, 21 червня, серію ударів по низці областей України. Двоє людей загинули, троє поранені внаслідок авіаудару по місту Селидове на Донеччині, повідомляє місцевий гарнізон ДСНС. Внаслідок обстрілу пошкоджені 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.

Згідно з повідомленням Одеської обласної військової адміністрації (ОВА), цього дня російські агресори завдали удару балістичною ракетою по прибережній зоні Одещини.

"Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі .

За даними посадовця, унаслідок інциденту "люди не постраждали".

Удар ракетою по складу в Кривому Розі

Крім того, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про російський ракетний удар по одному з цивільних об'єктів у місті Кривий Ріг. "По обіді ворог поцілив ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі", - написав посадовець у Telegram-каналі. За даними чиновника, пожежу, що виникла на місці "прильоту", загасили.

"За уточненою інформацією, постраждали два чоловіки 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці", - додав Лисак.

Хоч Лисак не став уточнювати тип ракети, але раніше моніторингові канали повідомляли про вихід балістики з Криму курсом на Кривий Ріг.

Також посадовець повідомив про масивні обстріли й удари з боку військ РФ по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах Дніпропетровської області, унаслідок чого поранення отримала 71-річна жінка, котра не потребує шпиталізації. Унаслідок російських обстрілів було понівечено більше десятка приватних садиб, уточнив голова Дніпропетровської ОВА.

Обстріли Херсонщини: є постраждалі

Тим часом Telegram-канал Херсонської ОВА повідомив про обстріли, яких зазнала цього дня підконтрольна Україні території цього частково окупованого росіянами українського регіону.

Повідомляється, що в селищі Кіндійка внаслідок ворожого удару по житловому будинку постраждали двоє людей - у 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а 52-річний чоловік дістав вибухову травму й уламкове поранення руки. Обом потерпілим медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

На додачу в селищі Велетенське під удар ворога потрапив 49-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітини, йдеться в повідомленні відомства.