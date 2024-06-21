  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

РФ обстріляла кілька регіонів України: є загиблі

Валерій Сааков
21 червня 2024 р.

Унаслідок ударів військ Росії загинули і постраждали цивільні, а також інфраструктура Кривого Рогу, Одещини, Херсонщини та Донеччини. Росіяни били в тому числі й балістикою.

https://p.dw.com/p/4hNAy
Ракета до ОТРК "Іскандер"
Ракета до ОТРК "Іскандер", якою російські агресори регулярно обстрілюють територію УкраїниФото: Yevgeny Yepanchintsev/dpa/picture alliance

Війська Росії завдали в п'ятницю, 21 червня, серію ударів по низці областей України. Двоє людей загинули, троє поранені внаслідок авіаудару по місту Селидове на Донеччині, повідомляє місцевий гарнізон ДСНС. Внаслідок обстрілу пошкоджені 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.

Згідно з повідомленням Одеської обласної військової адміністрації (ОВА), цього дня російські агресори завдали удару балістичною ракетою по прибережній зоні Одещини.

"Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі.

За даними посадовця, унаслідок інциденту "люди не постраждали".

Удар ракетою по складу в Кривому Розі

Крім того, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про російський ракетний удар по одному з цивільних об'єктів у місті Кривий Ріг. "По обіді ворог поцілив ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі", - написав посадовець у Telegram-каналі. За даними чиновника, пожежу, що виникла на місці "прильоту", загасили.

"За уточненою інформацією, постраждали два чоловіки 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці", - додав Лисак.

Хоч Лисак не став уточнювати тип ракети, але раніше моніторингові канали повідомляли про вихід балістики з Криму курсом на Кривий Ріг.

Також посадовець повідомив про масивні обстріли й удари з боку військ РФ по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах Дніпропетровської області, унаслідок чого поранення отримала 71-річна жінка, котра не потребує шпиталізації. Унаслідок російських обстрілів було понівечено більше десятка приватних садиб, уточнив голова Дніпропетровської ОВА.

Обстріли Херсонщини: є постраждалі

Тим часом Telegram-канал Херсонської ОВА повідомив про обстріли, яких зазнала цього дня підконтрольна Україні території цього частково окупованого росіянами українського регіону.

Повідомляється, що в селищі Кіндійка внаслідок ворожого удару по житловому будинку постраждали двоє людей - у 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а 52-річний чоловік дістав вибухову травму й уламкове поранення руки. Обом потерпілим медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

На додачу в селищі Велетенське під удар ворога потрапив 49-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітини, йдеться в повідомленні відомства.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Мобільна група ППО

Нічний ракетно-дроновий удар РФ: виникла пожежа, є постраждалі

Нічний ракетно-дроновий удар РФ: виникла пожежа, є постраждалі

Українська ППО збила "шахеди", крилаті ракети, аеробалістичний "Кинджал", але не знищила балістичний "Іскандер". Є пошкодження та постраждалі.
Конфлікти12 червня 2024 р.
Наслідки повітряного удару РФ по Харкову (архівне фото)

РФ ударила по Харкову і Одесі: є загиблі, багато поранених

РФ ударила по Харкову і Одесі: є загиблі, багато поранених

Російська армія скинула КАБи на Харків, а по Одесі двічі вдарила балістикою.
Конфлікти17 травня 2024 р.
Ракети "Кинджал" на літаку МіГ-31 за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ, лютий 2022 року

Що треба знати про російські гіперзвукові ракети "Кинджал"

Що треба знати про російські гіперзвукові ракети "Кинджал"

Росія вже неодноразово застосовувала для обстрілів України свою гіперзвукову зброю. Такі ракети летять з надзвичайною швидкістю та можуть довше, ніж звичайні балістичні бути непомітними для радарів.
Технології10 березня 2023 р.
Більше публікацій