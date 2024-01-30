РФ не готова передати Україні тіла бранців з Іл-76 - ГУР

У розвідці сумніваються в правдивості російської версії про перебування на борту літака Іл-76 українських військовополонених, однак готові до обміну тіл загиблих. З боку Росії такої готовності поки немає, каже Юсов.

Речник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов заявив у вівторок, 30 січня, що Росія поки що не виявляла готовності передати Україні тіла військовополонених, які нібито були на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, що розбився під Бєлгородом.

"Що там були наші полонені - це заява Росії, і поки що лише з їхніх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менше з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", - сказав він у коментарі "Суспільному" .

Юсов зазначив, що є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. Обставини катастрофи та реакцію Росії він назвав провокативними, бо над Бєлгородом не оголошували режим тиші, а РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.

"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їхньою версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси, і люди - це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно з'ясовувати. Робота триває в цьому напрямку", - сказав речник ГУР.

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Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

Іл-76 розбився на Бєлгородщині 24 січня. За даними російської сторони, загинули 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Міноборони РФ звинуватило Україну в збитті літака.

Незабаром після катастрофи російські пропагандисти опублікували список буцімто українських військовополонених, які летіли на Іл-76. Український координаційний штаб з питань поводження з полоненими підтвердив 26 січня, що військових з оприлюдненого Росією списку дійсно мали обміняти.

26 січня Слідчий комітет РФ опублікував відео нібито посадки українських військовополонених на борт Іл-76. Підтвердити достовірність кадрів з незалежних джерел неможливо.

Україна наполягає на міжнародному розслідуванні.