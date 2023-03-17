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Фото: Aris Messinis/AFP
КонфліктиУкраїна

За добу ЗСУ відбили понад 70 атак військ РФ на Сході - штаб

Валерій Сааков | Віолетта Чайковська
8 хв. тому

Протягом доби росіяни намагалися вести наступ на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 17 березня.

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Сили оборони України відбили протягом минулої доби понад 70 атак російських окупантів на п'ятьох напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак", - йдеться в ранковому зведенні на Facebook-сторінці штабу. 

Зазначається, що на куп'янському та лиманському напрямках російські агресори намагалися прорвати оборону українських військ. Війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам'янське та Спірне. На бахмутському напрямку тривають спроби росіян штурмувати Бахмут. Українськими захисниками відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. На авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках фіксувалися наступальні дії росіян у районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка. На зазначеній ділянці фронту минулої доби найбільше російських атак було поблизу Мар'їнки - 12. Усі - відбиті, йдеться в зведенні.

Також за минулу добу російські окупаційні сили завдали 5 ракетних і 18 авіаційних ударів та вчинили 73 обстріли із реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Натомість українська авіація, артилерія і ракетні війська за добу вразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомили в штабі."Минулої доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції", - йдеться в зведенні.

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