Війська РФ наступають на трьох напрямках - Сирський

Російські війська наступають на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський назвав ситуацію складною, втім зазначив, що ЗСУ тримають оборону.

Війська Російської Федерації продовжують вести наступальні дії на трьох напрямках - Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському , повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.

"На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають наступальні дії ворога", - написав він у Telegram у вівторок, 19 грудня.

За його словами, Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для РФ. На ньому російські війська зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх ув’язнених підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V".

"Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла - це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області", - зазначив він.

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На Лиманському напрямку російські війська перейшли до постійних атак українських позицій в напрямках Макіївки та Тернів, повідомив Сирський.

"Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники. Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ", - додав він.

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За словами Сирського, ситуація на фронті є складною, адже Силам оборони України доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. "Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога, - зазначив він. - На всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону та знищують ворога".

ГШ: За добу відбулося 105 бойових зіткнень

Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні повідомив про те, що протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 105 бойових зіткнень. Загалом війська РФ завдали одного ракетного та шести авіаційних ударів, здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій ЗСУ та населених пунктів.

Крім цього, вночі війська РФ вчергове атакували Україну безпілотниками типу "Shahed-136/131". Обидва дрони, які ьули викоритсані для атаки, були знищені силами ППО на Хмельниччині, повідомили у командування Повітряних сил ЗСУ.