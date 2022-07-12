РФ нанесла удари по Індустріальному району Харкова

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139-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 12 липня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 12 липня (час київський).
++14.33++
Турецький міністр оборони Хулусі Акар повідомив, що 13 липня в Стамбулі делегації України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй проведуть зустріч щодо "безпечного експорту українського зерна", передає Reuters.
++14.18++
Близько другої години дня в Харкові лунали вибухи. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, російська армія нанесла удари по Індустріальному району Харкова. "Звертаємося до харків'ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні", - написав він у Telegram. Інформації щодо об'єкта атаки чи можливих жертв він поки не надав.
++14.00++
Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомляє про звільнення з російського полону на окупованій Херсонщині ще п'яти українців. Серед них один військовослужбовець Збройних сил України, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Усі звільнені зараз отримують лікування. Один із них має серйозне бойове поранення.
++13.38++
Литовський уряд повідомляє про затвердження на засіданні 10 липня виділення Україні 10 мільйонів євро допомоги на відновлення після розв'язаної Росією війни. Кошти перерахують Національному банку України.
++13.17++
Міністерство оборони Білорусі заявило про проведення 12-14 липня військових навчань у Гомельській області поблизу України. "Мета навчання - оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання, вдосконалення навичок офіцерів запасу в роботі на пункті управління та в керівництві підлеглим особовим складом під час виконання завдань територіальної оборони", - йдеться у повідомленні. У білоруському міноборони кажуть, що в ході навчань відпрацюють питання "охорони та оборони об'єкта територіальної оборони» і "несення служби на контрольно-пропускному пункті під час участі у виконанні заходів воєнного стану".
Читайте також: Путін пообіцяв Лукашенку "Іскандер-М". У Білорусі з'явиться ядерна зброя?
++12.50++
Президент РФ Володимир Путін їде наступного тижня у Тегеран на зустріч з президентами Ірану Ібрагімом Раісі та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Як повідомили в Кремлі, йдеться як про спільні переговори у так званому "астанинському форматі" щодо Сирії, так і про двосторонні бесіди. Як зазначає агентство Reuters, це буде друга закордонна поїздка Путіна після початку Росією війни проти України.
Тим часом у російському міністерстві закордонних справ заявили, що наступного тижня в Стамбулі відбудеться "новий раунд переговорів між РФ, Україною, Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй щодо експорту зерна з України".
++12.21++
Рада Європейського Союзу погодила виділення Україні мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив у Twitter віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
Ці кошти - перший транш з ухваленої раніше програми допомоги ЄС Україні на суму дев'ять мільярдів євро. Кредит розглядається як "оперативна фінансова підтримка за гострої потреби у фінансуванні та для забезпечення безперервного функціонування найважливіших функцій української держави". Міністерство фінансів України раніше повідомляло, що кошти підуть "для забезпечення невідкладних бюджетних потреб".
Читайте детальніше: Рада ЄС затвердила надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги
++11.56++
У Росії закриються магазини косметики Lush. Як повідомляє російський "Комерсант", власник мережі в РФ, відкритої за франшизою, не зміг поставити нові партії товарів, у тому числі за схемою "паралельного імпорту", бо британські власники бренду Lush, які раніше пішли з російського ринку, відмовляються перепродавати товар стороннім компаніям. За даними видання, компанія розпродасть залишки зі складів через онлайн-магазин, про перепродаж бізнесу не йдеться.
Напередодні французька мережа косметичних магазинів Sephora заявила про продаж 100 відсотків акцій своєї дочірньої компанії в Росії її місцевому генеральному директору. Sephora належить конгломерату LVMH, який раніше повідомив про зупинення своєї діяльності в РФ через війну в Україні.
++11.27++
Спортсменів із Росії та Білорусі можуть не допустити до змагань на Олімпійських іграх у 2024 році через війну РФ проти України, вважає старший член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейґ Ріді. "Потрібно буде прийняти рішення про те, що станеться з кожною з цих двох країн, і я припускаю, що загальне відчуття буде таким, що вони не повинні пройти кваліфікацію", - цитує Ріді, який раніше був віце-президентом МОК, агентство Reuters.
++10.59++
До бюджету України надійшло 1,7 мільярда доларів грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Як повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, це вже другий грант США за останні два тижні. Загалом сума допомоги склала три мільярди доларів.
++10.22++
Білий дім вважає, що Росія домовляється з Іраном про отримання сотень безпілотників, у тому числі ударних, для війни проти України.
Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Як передає Associated Press, не зрозуміло, чи Тегеран уже встиг надати якісь дрони. Водночас США мають інформацію, що Іран готується навчати російських солдатів використовувати їх уже в липні, повідомив Салліван.
Читайте детальніше: США: Іран збирається озброїти Росію безпілотниками
++09.57++
Кількість поранених від ранкового ракетного удару РФ по Миколаєву зросла до 12, пише в Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Раніше він повідомляв, що попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки.
За інформацією заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, РФ застосувала касетні боєприпаси та реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С". В результаті удару зруйнований ліцей, лікарня та пошкоджені приватні будинки.
++09.21++
Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах у ранкових зведеннях:
++08.58++
Четверта зустріч контактної групи з питань оборони України, яку називають "форматом Рамштайн" відбудеться онлайн 20 липня. Про це повідомили в міністерстві оборони США за підсумком телефонної розмови міністра Ллойда Остіна з українським колегою Олексієм Резніковим.
++08.36++
Речниця німецького уряду заявила, що повернення російському газовому монополісту "Газпром" турбіни для газогону "Північний потік" не підпадає під санкції Європейського Союзу, адже вони не поширюються на постачання газу.
Протест із боку Києва в німецькому уряді взяли до уваги, додала вона.
Рішення підтримали й в Європейській комісії та США. Тим часом міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного в справах Канади та закликало переглянути рішення. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що в Москві його сприйматимуть виключно, як прояв слабкості.
Читайте докладніше: Повернення РФ газової турбіни: МЗС України викликало представника Канади
++08.18++
Близько четвертої ранку в вівторок мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в місті. Подробиці поки не відомі.
++07.55++
Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook:
++07.33++
Оперативне командування Збройних сил України "Південь" у зведенні за добу 11 липня офіційно підтвердило знищення складу з боєприпасами військ РФ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
Підтримка парламентом вотуму недовіри може спричинити нові вибори у Великобританії. Тим часом Консервативна партія затвердить у вівторок кандидатів на посаду лідера. Їх може виявитися менше через зміну правил висування.
Рідні й близькі колишнього прем'єр-міністра у вузькому колі проводять його в останню путь у Токіо. До храму, де проходить закрита церемонія, ще з вечора понеділка приходили сотні людей, аби віддати шану політику.