Найближчим часом російські війська можуть намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а далі - активізуватися для захоплення лівобережної частини Запорізької області, кажуть в генштабі ЗСУ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 12 січня (час київський).

++12:51++

РФ може намагатися вийти на адмінкордони Донеччини - генштаб

Найближчим часом російські війська можуть намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому - активізуватися з метою захоплення лівобережної частини Запорізької області. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

За його словами, для реалізації своїх планів Росія хоче збільшити загальну чисельність військ до 1,5 мільйона та сформувати щонайменше 20 нових дивізій. "Зазначені плани свідчать про наміри Кремля включитися в довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій", - сказав він на брифінгу.

++12:35++

Сили оборони: У Соледарі - найважчі бої

Найважчі бої між РФ та Україною тривають в районі Соледара на Донеччині, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на щотижневому брифінгу сил оборони. За її словами, росіяни намагаються безуспішно захопити Соледар та несуть великі втрати. "Підступи до міста сьогодні практично всіяні тілами вбитих путінських військ. Попри те, вони рухаються прямо тілами своїх загиблих бійців", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Олексій Громов, зазначив, що "недоречно оцінювати у відсотковому відношенні", скільки міста утримують ЗСУ, а скільки - російські окупаційні війська. "Бої ідуть, бої запеклі", - сказав він.

++12:12++

Путінська війна активізувала систему захисту прав людини в світі - звіт HRW за 2022

Війна Росії проти України консолідувала міжнародну спільноту навколо активізації глобальної системи захисту прав людини для реагування на подібні "кризи", такого висновку дійшли правозахисники Human Rights Watch у доповіді за 2022 рік.

Президент Росії Володимир Путін Фото: Aleksey Babushkin/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Вони зазначили, що хоча у 2022-му виникла "низка кризових ситуацій в сфері прав людини", рік надав нові можливості для поліпшення захисту від порушень. Як приклад у доповіді наводиться і оперативний запуск розслідування воєнних злочинів РФ в Україні Радою Організації Об'єднаних Націй з прав людини, і призупинення членства Росії в цьому органі.

Водночас прийняття українських біженців викрило подвійні стандарти більшості країн Європейського Союзу "в їхньому ставленні до незліченної кількості сирійців, афганців, палестинців, сомалійців та інших осіб, які шукають притулку", вважають правозахисники.

++11:49++

Сьогодні вранці українські військові знищили на східному напрямку російський штурмовик Су-25, а на півдні - безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України.

++11:26++

Внаслідок обстрілів Росією території України 11 січня загинули двоє цивільних на Донеччині та Херсонщині. Восьмеро мирних жителів дістали поранення: п'ятеро в Херсонській області, двоє - у Запорізькій, один - у Донецький. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на зведення обласних військових адміністрацій.

++11:04++

Росія перекинула десантників до Кремінної - розвідка

Запеклі бої тривають навколо Соледара на Донеччині та на підступах до Кремінної на Луганщині. Вразливу лінію фронту поблизу останньої Росія посилила з початку року 76-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією повітряно-десантних військ (ВДВ), пише британська військова розвідка в своєму щоденному огляді. В ньому нагадується, що до листопада 2022 року РФ задіяла майже весь розгорнутий склад ВДВ вздовж лінії фронту в районі Херсона. Після передислокації його використовуватимуть як "відносно елітні сили швидкого реагування", йдеться в огляді.

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++10:40++

Сенат Чехії схвалив 11 січня продовження на рік, до кінця березня 2024 року, режиму тимчасового захисту українських біженців.

++10:14++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі незабаром знову вирушить до України та Росії для переговорів про зону ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai 11 січня Гроссі сказав, що у Києві планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. "Після цього є надія потрапити до Москви. Підприємство українське, але знаходиться під російським контролем - така реальність. І я маю працювати з обома сторонами", - пояснив гендиректор МАГАТЕ. "Головне - захистити безпеку станції", - наголосив він.

++09:47++

Британська розвідка та ISW оцінили зміну командувача військ РФ в Україні

Зміна командувача окупаційних військ РФ в Україні свідчить про невідповідність російської кампанії поставленим стратегічним цілям, вважають в британській розвідці.

Британські розвідники також припускають, що таке рішення викличе невдоволенням серед більшості російських ультранаціоналістичних і військових блогерів, які все частіше звинувачують в поганому веденні війни саме начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова, призначеного тепер командувачем військ, тоді як попереднього командувача Сергія Суровікіна вони підтримували.

Новий командувач окупаційних військ РФ в Україні, начальник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов Фото: Mikhail Kuravlev/AP/picture alliance

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вбачають в зміні командувача і політичні причини. Аналітики вважають, що Кремль прагне зміцнити міністерство оборони на тлі критики з боку російських військових блогерів і засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина. Такий крок, на їхню думку, може призвести до посилення протистояння Пригожина з Кремлем.

Крім того, в ISW зазначають, що зміною командувача Москва прагне поліпшити управління для військових зусиль у 2023 році, ймовірно - відновлення наступальних операцій. Водночас експерти вважають малоймовірним, що Герасимов виправдає нереалістичні очікування Путіна, а здатності військ РФ до наступу, на їхню думку, завадить нестача боєприпасів.

++09:20++

На Херсонщині загинула людина, а ще п'ятеро осіб отримали поранення 11 січня внаслідок російських обстрілів. Армія РФ била по території області 90 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Херсон росіяни обстріляли 27 разів, у тому числі житлові квартали міста. Снаряди влучили в пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++08:54

На Донеччині внаслідок російських обстрілів 11 січня загинув цивільний у Парасковіївці, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:29++

Вночі армія РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. В одному з районів пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні житлові будинки. Люди не постраждали, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++08:07++

З'явилися супутникові знімки з Соледара і Бахмута

Аерокосмічна компанія Maxar Technologies (США) опублікувала супутникові знімки Соледара та Бахмута на Донеччині.

На них видно знищені житлові будинки та школи в Соледарі, а в Бахмуті вздовж доріг та на полях - тисячі вирв від вибухів.

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++07:44++

Генштаб ЗСУ заявляє про ліквідацію понад сотні окупантів у Соледарі

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявляє про ліквідацію понад сотні російських окупантів у районі Соледара, за який точаться запеклі бої на Донеччині.

Як ідеться у ранковому зведенні генштабу, 11 січня ЗСУ відбили російські атаки в районах двох населених пунктів Луганської області та 10 - Донецької, в тому числі - в районі Бахмута.

За минулу добу російські війська завдали чотирьох ракетних (по цивільних об'єктах міст Лиман і Часів Яр на Донеччині) та 23 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

Українська ж авіація завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, а також трьох ударів по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Також військові збили гелікоптер Ка-52 та два розвідувальних дрони типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, сім районів зосередження сил РФ і три їхні склади боєприпасів.

Росія, за даними генштабу, оголосила набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "Щит" і "Русич" у анексованому Криму. "Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті - офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України", - йдеться в повідомленні.

++07:30++

У Росії призиватимуть весною за новою системою

З весни на строкову службу в російську армію призиватимуть до 30 років. Як заявив голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов парламентській газеті, до початку весняного призову військові комісаріати повинні визначити, скільки людей підпадають під нові вимоги.

Підвищення призовного віку (з 21 до 30 років замість з 18 до 27 років) наприкінці грудня ініціював міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Офіційно в документи зміни не вносили. Картаполов заявив, що процес відбуватиметься поетапно та займе від року до трьох. Поки що, за його словами, йдеться про підвищення саме верхньої межі призовного віку: "Умовно кажучи, у віданні військкомату перебуває 100 осіб віком від 21 року до 30 років, які не проходили військову службу і не мали на те достатніх підстав. А завдання - 200 осіб. Відповідно, половину з них становитимуть люди віком 18 років, як і було раніше, половину - люди від 21 року до 30 років".

Весняний призов на строкову службу в Росії має відбутися з 1 квітня до 15 липня.

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