  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

Росія відмовилася від авіашоу з міркувань безпеки - Лондон

Максим Сидоржевський
2 год. тому

За даними розвідки Великобританії, Росія, вірогідно, відмовилася від проведення авіашоу МАКС після нещодавніх атак безпілотників у РФ.

https://p.dw.com/p/4TK2z
Літаки Міг-29 під час авіасалону МАКС у 2021 році
Літаки Міг-29 під час авіасалону МАКС у 2021 роціФото: DIMITAR DILKOFF/POOL/AFP via Getty Images

РФ відмовилася від проведення у 2023 році "Міжнародного авіаційно-космічного салону" (МАКС), вірогідно, через "серйозні занепокоєння щодо безпеки після нещодавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії". Про це повідомили в неділю, 2 липня, у міністерстві оборони Великобританії з посиланням на військову розвідку країни.

"Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації у тому разі, якщо на захід приїде менша кількість міжнародних делегацій", - зазначає британська розвідка.

За її даними, аерокосмічний сектор РФ страждає через міжнародні санкції, запроваджені проти Росії за її війну проти України, а висококваліфікованих фахівців агітують вступати до підрозділів піхоти, сформованих в рамках "Роскосмосу".

У розвідці також зазначають, що командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалої спроби заколоту, влаштованої приватною військовою компанією "Вагнер", для якої, як стверджують у Лондоні, Суровікін був "контактною особою" у міноборони РФ.

Читайте також: Заколот Пригожина. Що міг знати Суровікін?

МАКС проводиться Росією з періодичністю раз на два роки в Жуковському, на аеродромі Льотно-дослідницького інституту імені Громова неподалік від Москви. Його організаторами виступають міністерство промисловості та торгівлі РФ і державна корпорація "Ростех". Як вказується на офіційному сайті МАКС, замість 2023 року проведення авіашоу заплановано у 2024, а також у 2025 роках.

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки одного з російських обстрілів Херсона (архівне фото)

РФ обстріляла житловий район Херсона: четверо поранених

Конфлікти26 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Зал засідань Європейської ради в Брюсселі

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Політика30 червня 2023 р.
"Мерсі, Вагнер" - російські найманці здобули популярність у деяких нестабільних регіонах Африки

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

Політика30 червня 2023 р.
Німецький експерт: Російські мільярди не конфісковуватимуть до кінця війни або вироків у Гаазі

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

Політика30 червня 2023 р.
external

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Конфлікти30 червня 2023 р.02:36 хв.
Спалені автомобілі після заворушень у Неї-сюр-Марн, 29 червня 2023

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Закон і право30 червня 2023 р.
General Ben Hodges im DW-Interview

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Політика30 червня 2023 р.18:44 хв.
На головну сторінку