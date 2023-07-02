Росія відмовилася від авіашоу з міркувань безпеки - Лондон

За даними розвідки Великобританії, Росія, вірогідно, відмовилася від проведення авіашоу МАКС після нещодавніх атак безпілотників у РФ.

РФ відмовилася від проведення у 2023 році "Міжнародного авіаційно-космічного салону" (МАКС), вірогідно, через "серйозні занепокоєння щодо безпеки після нещодавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії". Про це повідомили в неділю, 2 липня, у міністерстві оборони Великобританії з посиланням на військову розвідку країни.

"Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації у тому разі, якщо на захід приїде менша кількість міжнародних делегацій", - зазначає британська розвідка.

За її даними, аерокосмічний сектор РФ страждає через міжнародні санкції, запроваджені проти Росії за її війну проти України, а висококваліфікованих фахівців агітують вступати до підрозділів піхоти, сформованих в рамках "Роскосмосу".

У розвідці також зазначають, що командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалої спроби заколоту, влаштованої приватною військовою компанією "Вагнер", для якої, як стверджують у Лондоні, Суровікін був "контактною особою" у міноборони РФ.

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МАКС проводиться Росією з періодичністю раз на два роки в Жуковському, на аеродромі Льотно-дослідницького інституту імені Громова неподалік від Москви. Його організаторами виступають міністерство промисловості та торгівлі РФ і державна корпорація "Ростех". Як вказується на офіційному сайті МАКС, замість 2023 року проведення авіашоу заплановано у 2024, а також у 2025 роках.