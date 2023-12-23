Обстріл Херсону: РФ вдарила по газовій мережі, 7 поранених

В суботу армія РФ завдала ракетні та авіаудари по позиціях ЗСУ та населених пунктах України. Через обстріл Херсону було пошкоджено критичну інфраструктуру, зокрема, сталася пожежа на газовій мережі.

Протягом минулої доби на лінії фронту сталося 57 бойових зіткнень, російські військові завдали 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, а також здійснили 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах України. Про це йдеться у зведенні генерального штабу Збройних сил України, опублікованому ввечері суботи, 23 грудня.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 19 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а на Запорізькому напрямку ЗСУ відбили всі атаки в районі Роботиного Запорізької області.

Також військові РФ намагаються вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра, для чого за добу здійснили 15 безуспішних штурмових дій, додали в Генштабі.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’яти зенітно-ракетних засобах противника, йдеться у зведенні.

Масований обстріл Херсону

Близько 18-ї години 23 грудня російські військові завдали масованого удару по критичній інфраструктурі Херсону, через що стався порив на газових мережах та виникла пожежа. Також під вогнем опинився один з медичних закладів міста.

Пожежа внаслідок російського удару по центру міста у річницю звільнення Херсона (архівне фото) Фото: Igor Burdyga/DW

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок вечірнього обстрілу обласного центру семеро людей дістали поранення. Трьох поранених ушпиталили.

“Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали семеро людей. Серед них — 15-річна дитина”, - зазначив він.

Ще раніше, близько 16:00 через атаку безпілотниками Станіславської громади області загинув 69-річний чоловік.

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Ракетні обстріли Дніпропетровщини та Кіровоградщини

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, у суботу силами та засобами протиповітряної оборони на території області знищено одну керовану авіаційну ракету росіян та два безпілотники.

Своєю чергою, начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про те, що сьогодні регіон перебував під масованим ракетним ударом.

“Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені. Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня”, - повідомив він у Telegram.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону повідомив про те, що російські війська атакували Кропивницький балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Dін не уточнив тип та кількість ракет, які запустив противник, проте зазначив, що вони не досягли своїх цілей.

Російські ЗМІ з посиланням на губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова в суботу повідомили про атаку українського дрона-камикадзе у Грайворонському міському окрузі - через це нібито поранено п'ятеро цивільних.

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