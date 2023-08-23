РФ масовано атакувала дронами зерносховища на Одещині

В Одеській області сили ППО знищили 9 дронів. Внаслідок влучання у зерновий термінал спалахнула пожежа.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Російські війська у ніч проти 23 серпня атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є влучання у інфраструктурні об'єкти регіону, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram.

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"Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області…На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700 м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища", - повідомив чиновник.

За його даними, вдалось знищити дев'ять дронів типу Shahed-136/131. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Як повідомили у Повітряному командуванні "Південь", силами та засобами протиповітряної оборони вночі в Одеській області було знищено дев'ять БпЛА типу Shahed-136/131, що атакували цивільну інфраструктуру.

У пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України згодом підсумували, що загалом в ніч на 23 серпня російські окупанти випустили 20 ударних безпілотників Shahed-136/131 по території України, з них українським військовим вдалося знищити 11.

Протягом останнього місяця Росія інтенсивно атакує портову інфраструктуру в Одеській області. 16 серпня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту спільно реагувати на масовані атаки РФ на українські порти впродовж останнього місяця. "Треба на це реагувати. Всім! Треба цьому протидіяти - активно, саме спільними зусиллями!" - наголосив Зеленський.