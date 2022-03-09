РФ має намір націоналізувати майно низки іноземних компаній. Під прицілом -Volkswagen, Apple, Microsoft, McDonald's та інші

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 9 березня читайте тут.

DW стежить за подіями четверга, 10 березня (час київський)

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Уряду та генпрокуратурі Росії спрямовано список іноземних компаній, які у перспективі можуть бути націоналізовані. Про перелік, підготовлений організацією "Громадська споживча ініціатива", пише "Українська правда" з посиланням на "Известия". У ньому - близько 60 компаній, які оголосили про припинення роботи в Росії без надання гарантій споживачам. У тому числі Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M та інших. Влада РФ вважає, що іноземний бізнес не міг "просто так" закрити свої підприємства в РФ. Компаніям загрожує арешт рахунків та активів, введення зовнішнього управління, націоналізація майна.

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Білий дім повідомляє, що у президента США Джо Байдена запланована телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорять "останні події, що стосуються Росії та України", ідеться у повідомленні. Нагадаємо, вранці 10 березня у турецькій Анталії має відбутися зустріч глав МЗС України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова.

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Близько пів на першу ночі російська авіація бомбардувала околиці Сум та Охтирку, повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

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Для людей з України, які рятуються від війни, у ФРН на даний час забезпечно 200 тисяч приватних та державних житлових приміщень. "Ми зараз займаємось тим, щоб викласти ці пропозиції на дигітальній платформі. Дуже скоро вона запрацює", - повідомила держсекретарка МВС Німеччини Рита Шварцелюр-Зуттер (Rita Schwarzelühr-Sutter) виданням Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten.

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Великобританія має намір посилити санкційний тиск на Росію, щоб завдати їй максимальної економічної шкоди, повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови. Він також підтвердив передачу Україні нової військової оборонної техніки.

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Українське міністерство оборони заявляє, що на деяких з напрямків "окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви". "Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з'єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків", - повідомляє оборонне відомство уFacebook. "Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках", - ідеться в дописі.

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США застерігають щодо можливого застосування Росією в Україні хімічної або біологічної зброї. Поширенням фейків Москва прагне створення умов для подальшої ескалації невиправданої війни в Україні, застерегла речниця американського президента Джен Псакі у Twitter. При цьому Росія може, зокрема, звинуватити у нападі українців, щоб виправдладатии продовження воєнних дій, написала Псакі.

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В Україну доставили другу партію станцій супутникового інтернету Starlink, повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров. Своєю чергою у Twitter у відповідь на пост Федорова Ілон Маск написав, що разом зі станціями Starlink також було відправлено адаптери живлення для автомобільних прикурювачів, сонячні/акумуляторні блоки та генератори для місць, де немає електрики. Як нагадує "Інтерфакс-Україна", раніше Маск відмовився блокувати російські інформаційні агенції в мережі StarLink.

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США не розробляють біологічну зброю на українській території, заявив на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на прохання прокоментувати твердження РФ про наявність в Україні спільних із США біолабораторій. Міноборони Росії заявило раніше, що на території України діяло 30 біолабораторій, які працювали зі збудниками небезпечних інфекцій. Доказів цьому наведено не було.

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Міжнародний валютний фонд схвалив 1,4 мільярда доларів термінової фінансової допомоги Україні , повідомляється на сайті МВФ.

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Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів Заходу закрити небо над Україною або надати державі бойові літаки для припинення авіаударів. "Ми маємо повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще першого дня вторгнення: або закрити українське небо від російських ракет і бомб, або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою", - заявив Зеленський у відеозверненні.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув в Анталію (Туреччина) для проведення переговорів з міністром закордонних справ Росії Серієм Лавровим. Перемовини мають відбутися вранці 10 березня. Росія, зокрема, вимагає від України закріплення у Конституції нейтрального статусу, визнання Криму російським та незалежності самопроголошених республік на Донбасі.

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Польські МіГ-29

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив своєму польському колезі Маріушу Блащаку, що США не підтримують ідею передачі Україні польських МіГ-29 і не мають наміру брати участь у такій операції, заявив представник Міноборони США Джон Кірбі. Він зазначив, що Пентагон дійшов висновку, що передача літаків МіГ-29 Україні матиме замало додаткової користі при великих ризиках ескалації з Росією. Він додав, що постачання Києву інших озброєнь, на думку Вашингтона, є набагато ефективнішим, ніж передача винищувачів.

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