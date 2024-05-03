РФ купує тисячі компонентів для літаків за кордоном - ЗМІ

Росія отримує з-за кордону понад 2000 компонентів для своїх літаків, повідомляють ЗМІ із посиланням на дані української розвідки. Більшість цих складових виробляється у західних країнах, РФ купує їх через посередників.

Попри санкції, Росія імпортує для своїх винищувачів понад 2000 компонентів, які виробляють понад 200 компаній з 22 країн світу, здебільшого - західні, пише у середу, 3 травня, видання "Економічна правда" з посиланням на звіт української розвідки.

Зокрема, іноземні компоненти були виявлені у російських військових літаках: МіГ-31 І, Су-27 СМ3, Су-30 СМ, Су-34, Су-35 С та Су-57.

Найбільше імпортних компонентів - 67 відсотків - походять із США, також серед країн походження цих складових - Японія, Швейцарія, Німеччина, Франція, Великобританія, Тайвань і Нідерланди. При цьому китайських компаній у переліку порівняно небагато - лише 13.

Серед західних компаній, які входять до списку, видання наводить понад 10 американських, зокрема, Intel, ON Semiconductor, Texas Instruments, Analog Devices, Kemet, Micron, Maxim, IDT, AVX, Holt Integrated Circuits, Linear Technology, Cypress, а також японську Murata Manufacturing.

Читайте також: Випускати "Кинджали" Росії допомагають європейські фірми - ЗМІ

РФ закупила електроніки на 4 млрд доларів за рік

Лише деталей цих виробників у 2023 році РФ імпортувала на щонайменше 962,6 мільйона доларів, що на 19,7 відсотка менше, ніж у 2022 році, але на 69,69 відсотка більше, ніж у 2021 році.

Загалом минулоріч Росія витратила не менше чотирьох мільярдів доларів на закупівлю електроніки для різних військових цілей, зокрема для обслуговування і виробництва своїх винищувачів.

Єдиними провідними виробниками, поставки продукції яких до Росії скоротилися минулого року, є Micron (на 34,56 відсотка) та IDT (на 45,07 відсотка). Натомість до РФ потрапляє велика кількість компонентів японської Murata, яка раніше заявляла, що контролює свій експорт.

У звіті також зазначено, що через треті країни компоненти імпортують не менше 58 великих російських компаній. Посередниками у постачаннях західної електроніки виступають, зокрема, фірми з Угорщини, Кіпру, Туреччини та Китаю.

Читайте також: У російських ракетах виявили компоненти з США, Німеччини і Японії - ЗМІ