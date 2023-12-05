Розвідка Британії: РФ контролює більшу частину руїн Мар'їнки

Російські війська контролюють більшу частину забудованої території Мар'їнки, тоді як ЗСУ тримають околиці міста, кажуть у британській розвідці.

Війська РФ за останні тижні мають невеликий прогрес у просуванні через руїни міста Мар'їнка в Донецькій області та контролюють його більшу частину. Про це йдеться в щоденному аналітичному огляді британської військової розвідки від вівторка, 5 грудня.

"За останні тижні російські війська поступово просувалися через руїни Мар'їнки на Донеччині. Зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території", - йдеться у повідомленні, опублікованому міністерством оборони Великобританії в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Сили оборони України контролюють ділянки території на західній околиці міста, йдеться у звіті.

Зазначається, що Мар'їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року, а зараз місто, довоєнна чисельність населення якого становила дев'ять тисяч мешканців, зруйноване вщент.

Британські розвідники додають, що відновлення зусиль РФ з захоплення Мар'їнки є частиною осіннього наступу, пріоритетом якого є розширення контролю над не окупованими частинами Донбасу. "Це, ймовірно, як і раніше, є однією з основних воєнних цілей Кремля", - йдеться в огляді.

Генштаб ЗСУ: на Мар'їнському напрямку відбили 18 атак

Протягом минулої доби на Мар’їнському напрямку Сили оборони України відбили18 атак РФ у районах Мар'їнки та Новомихайлівки, повідомив у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 18 російських атак у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, на Бахмутському - 11 атак у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, на Лиманському - 11 в районах Тернів (усі населені пункти - Донецька область), Серебрянського лісництва, Білогорівки (Луганська область), на Куп'янському - 10 в районах Синьківки та Петропавлівки (Харківська).

При цьому Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, кажуть в генштабі. Загалом протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення.

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